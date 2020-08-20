Число трудоустроенных в России в августе превысило число уволенных

Устроиться на новую работу с начала августа смогли 903 тысячи россиян. При этом за тот же период были уволены 745 тысяч человек, сообщили в Минтруде.

В июле также количество принятых на работу превышало количество уволенных сотрудников - но тогда разница между количество принятых и уволенных граждан составляла менее 10%, - уточнили в пресс-службе ведомства.

"На протяжении уже почти 2 месяцев сохраняется тенденция превышения численности принятых на работу граждан над количеством уволенных сотрудников, - отметила заместитель министра труда и социальной защиты России Елена Мухтиярова. - Вместе с тем летом на рынок труда выходят новые специалисты - выпускники учебных заведений. Как и прогнозировал ранее Минтруд, мы пока наблюдаем рост численности безработных граждан, но он образуется уже не за счет тех, кто потерял работу, а за счет вновь вышедших на рынок специалистов. Число вакансий постепенно растет, но пока его недостаточно для того, чтобы трудоустроить и тех, кто потерял работу до пандемии, в период ограничительных мероприятий, и тех, кто впервые вышел на рынок труда после завершения обучения".

Уровень безработицы в июле вырос на 0,1% до 6,3%, сообщил ранее Росстат.

В Минтруде обращают внимание, что количество вакансий на портале "Работа в России" неизменно растет и достиг уровня 1,47 млн вакансий, это почти тот же уровень, что был до кризиса. В частности, там есть 210 тысяч предложений о работе с предоставлением жилья. Еще 82 тысячи вакансий подходят для людей с ограниченными возможностями.