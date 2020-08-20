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20.08.2020 20:58
Рубрика: Власть

В Вооруженных силах вылечились от коронавируса более 10 200 человек

Текст: Юрий Гаврилов
И даже полная защитная эпикировка не исключает необходимости мыть руки. Фото: Сергей Михеев/РГ И даже полная защитная эпикировка не исключает необходимости мыть руки. Фото: Сергей Михеев/РГ
И даже полная защитная эпикировка не исключает необходимости мыть руки. Фото: Сергей Михеев/РГ

Количество представителей Вооруженных сил, которые с помощью военных и гражданских медиков справились с новой коронавирусной инфекции, снова увеличилось. При этом сократилось и число инфицированных Covid-19.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
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По данным Минобороны на вечер 20 августа, которые опубликованы в специальном бюллетене на официальном сайте ведомства, только за последние сутки после лечения выздоровел 71 военнослужащий. А общее количество людей, избавившихся от опасной вирусной инфекции, достигло в армии и на флоте 10 тысяч 215 человек.

Начиная с марта, 33 723 представителя Вооруженных сил, контактировавшие с инфицированными Covid-19, после обязательного двухнедельного контроля и второго отрицательного результата тестирования сняли с медицинского контроля.

На сегодняшний день 803 военнослужащих, у которых результаты теста на коронавирус оказались положительными, находятся на контроле у врачей. 652 пациента лежат в военных госпиталях. 19 изолированы по месту службы. Двенадцать лежат в гражданских больницах и клиниках. А 120 человек изолированы на дому. "Все эти военнослужащие находятся под постоянным наблюдением военных медиков", - говорится в бюллетене. В состоянии средней тяжести - всего один. Средняя тяжесть заболевания диагностирована у шести пациентов. Остальные - без симптомов заболевания.

В бюллетене отмечается, что в многопрофильных центрах, построенных Минобороны России в 15 регионах страны, медицинскую помощь оказали 4 360 людям, 724 из которых - гражданские. Отмечается, что все они получили необходимое лечение в стационарных условиях медцентров, выздоровели и были выписаны.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Пандемия коронавируса COVID-19

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