В Вооруженных силах вылечились от коронавируса более 10 200 человек

Количество представителей Вооруженных сил, которые с помощью военных и гражданских медиков справились с новой коронавирусной инфекции, снова увеличилось. При этом сократилось и число инфицированных Covid-19.

По данным Минобороны на вечер 20 августа, которые опубликованы в специальном бюллетене на официальном сайте ведомства, только за последние сутки после лечения выздоровел 71 военнослужащий. А общее количество людей, избавившихся от опасной вирусной инфекции, достигло в армии и на флоте 10 тысяч 215 человек.

Начиная с марта, 33 723 представителя Вооруженных сил, контактировавшие с инфицированными Covid-19, после обязательного двухнедельного контроля и второго отрицательного результата тестирования сняли с медицинского контроля.

На сегодняшний день 803 военнослужащих, у которых результаты теста на коронавирус оказались положительными, находятся на контроле у врачей. 652 пациента лежат в военных госпиталях. 19 изолированы по месту службы. Двенадцать лежат в гражданских больницах и клиниках. А 120 человек изолированы на дому. "Все эти военнослужащие находятся под постоянным наблюдением военных медиков", - говорится в бюллетене. В состоянии средней тяжести - всего один. Средняя тяжесть заболевания диагностирована у шести пациентов. Остальные - без симптомов заболевания.

В бюллетене отмечается, что в многопрофильных центрах, построенных Минобороны России в 15 регионах страны, медицинскую помощь оказали 4 360 людям, 724 из которых - гражданские. Отмечается, что все они получили необходимое лечение в стационарных условиях медцентров, выздоровели и были выписаны.