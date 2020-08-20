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20.08.2020 09:24
Рубрика: В мире

Власти Пекина разрешили выходить на улицу без маски

Текст: Александр Гусаров

Жителям Пекина впервые за более чем полгода введенных из-за эпидемии COVID-19 карантинных ограничений разрешили находиться на улице без маски. Как сообщает ТАСС, при этом специалисты советуют гражданам быть бдительными и держаться подальше от людей, "не относящихся к знакомым и близким". При общении с такими людьми рекомендовано надевать маску.

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Уточняется, что на стадионах и в спортивных залах ношение масок необязательно. На текущий момент в Пекине действует пониженный уровень реагирования на эпидемиологическую опасность.

При этом, по данным китайских властей, в больницах столицы КНР остается только два инфицированных COVID-19 пациента. За прошедшие сутки в материковой части Китая выявлено семь случаев вызванного коронавирусом заболевания и все они завозные. Такие цифры сообщил в четверг Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР. Согласно этому ведомству, за последние 24 часа летальных исходов от COVID-19 на территории страны не зафиксировано.

В мире Восточная Азия Китай Пандемия коронавируса COVID-19

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