Вышел трейлер "Цельнометаллической оболочки" в 4K

Знаменитый шедевр оскароносного режиссера Стэнли Кубрика "Цельнометаллическая оболочка" выйдет в формате 4К Ultra HD и Blu-Ray уже 22 сентября, сообщила студия Warner Bros. Home Entertainment. По этому случаю на YouTube выложен трейлер фильма в 4К формате.

Реставрация картины была осуществлена командой Warner Bros. Motion Picture Imaging с помощью технологий нового сканирования оригинального негатива 35-миллиметровой камеры. В реставрационном процессе принимал участие личный ассистент Стэнли Кубрика Леон Витали.

На диске Blu-Ray, помимо самого фильма, будут доступны комментарий Адама Болдуина, Винсента Д'Онофрио, Р. Ли Эрми и Джея Кока, а также короткометражный фильм "Цельнометаллическая оболочка: между добром и злом" и трейлер.

Фильм основан на романе Густава Хэсфорда 1979 года "Старики" и снят по сценарию Хэсфорда, Кубрика и Майкла Герра. Картина, номинированная на "Оскар" за лучший адаптированный сценарий, повествует о войне во Вьетнаме, которая превращает людей в хладнокровных убийц.

В главных ролях: Мэттью Модайн, Адам Болдуин, Винсент Д'Онофрио, Ли Эрми, Дориан Хэрвуд, Арлисс Ховард, Кевин Мейджор Говард, и Эд О'Дальросс.