Указ губернатора Алтайского края от 20 августа 2020 года № 132 "О внесении изменений в указ Губернатора Алтайского края от 31.03.2020 № 44"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", с учетом предложения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю от 19.08.2020 №22-00-02/33-10488-2020 постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Алтайского края от 31.03.2020 № 44 "Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19" (в редакции от 06.04.2020 № 50, от 07.04.2020 № 53, от 16.04.2020 № 59, от 24.04.2020 № 66, от 29.04.2020 № 70, от 27.05.2020 № 88, от 07.06.2020 № 94, от 19.06.2020 № 99, от 26.06.2020 № 103, от 10.07.2020 № 108, от 21.07.2020 №113, от 07.08.2020 № 128) следующие изменения:

в абзаце втором пункта 1 слова ", физкультурных, спортивных" исключить;

абзац первый пункта 5 после слов "по 22.08.2020" дополнить словами ", с 23.08.2020 по 05.09.2020, с 06.09.2020 по 19.09.2020, с 20.09.2020 по 03.10.2020";

дополнить указ пунктом 7.1 следующего содержания:

"7.1. Рекомендовать собственникам (владельцам) жилых домов (жилых помещений) обеспечить соблюдение требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в части организации проведения мероприятий по заключительной дезинфекции жилых помещений после убытия (госпитализации) больного с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 или по выздоровлении больного (при лечении на дому) силами специализированной организации, осуществляющей дезинфекционную деятельность, или самостоятельно с применением дезинфицирующих средств, обладающих вирулицидным действием.";

пункт 13 изложить в следующей редакции:

"13. Рекомендовать органам местного самоуправления организовать проведение мероприятий по очаговой (заключительной) дезинфекции подъездов в многоквартирных жилых домах, в которых проживают граждане, заболевшие новой коронавирусной инфекцией COVID-19, а также по дезинфекции территорий общего пользования.";

в приложении к названному указу:

абзац второй позиции 4 заменить абзацами следующего содержания:

"деятельности в области спорта по проведению спортивных мероприятий с участием зрителей;

деятельности плавательных бассейнов, за исключением занятий спортсменов, входящих в состав спортивных сборных команд Алтайского края, спортсменов, проходящих спортивную подготовку в группах спортивного совершенствования, группах высшего спортивного мастерства, при условиях:

загруженности объекта спорта в объеме не более 25% от его единовременной пропускной способности;

предоставления бассейна для тренировки из расчета не более 1 человека на 10 кв. м площади зеркала воды дорожки бассейна;

наличия паспорта готовности объекта спорта с соблюдением рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, согласованного с Министерством спорта Алтайского края и общественной организацией "Алтайская краевая федерация плавания";";

в позиции 5 слова "муниципальных бань, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающих банные услуги социальным категориям граждан, проживающих в многоквартирном и индивидуальном жилом фонде," заменить словами "бань по предоставлению общегигиенических услуг".

2. Настоящий указ вступает в силу с даты его официального опубликования.

Губернатор Алтайского края В.П.Томенко







