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21.08.2020 12:25
Рубрика: В мире

Американские СМИ пожаловались на высокую комиссию со стороны Apple

Текст: Иван Черноусов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Крупнейшие американские издания, такие как The New York Times, Washington Post и Bloomberg недовольны 30%-й комиссией, которую берет Apple в своем магазине App Store. Объединенная группа уже обратилась к компании с просьбой разъяснить, какие условия они должны выполнить, чтобы добиться снижения комиссии. Об этом сообщает Bloomberg.

Фото: AFP/Josh Edelson
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"Мы бы хотели понимать, каким условиям наши члены - компании, производящие высококачественный цифровой контент - должны соответствовать, чтобы получить те же условия, которые Amazon получает в Apple App Store для своего приложения Amazon Prime Video", - пояснил Джейсон Кинт, руководитель объединяющей издателей компании Digital Content Next.

Свое обращение объединенная группа адресовала главе Apple Тиму Куку. Они заявили, что Amazon предоставлена сниженная комиссия. В то же время глава Apple недавно заявил, что такая возможность будет предоставлена всем, кто соответствует определенным требованиям. Издатели хотят уточнить эти требования и снизить комиссию ровно в два раза - с 30 до 15 процентов.

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