Американские СМИ пожаловались на высокую комиссию со стороны Apple

Крупнейшие американские издания, такие как The New York Times, Washington Post и Bloomberg недовольны 30%-й комиссией, которую берет Apple в своем магазине App Store. Объединенная группа уже обратилась к компании с просьбой разъяснить, какие условия они должны выполнить, чтобы добиться снижения комиссии. Об этом сообщает Bloomberg.

"Мы бы хотели понимать, каким условиям наши члены - компании, производящие высококачественный цифровой контент - должны соответствовать, чтобы получить те же условия, которые Amazon получает в Apple App Store для своего приложения Amazon Prime Video", - пояснил Джейсон Кинт, руководитель объединяющей издателей компании Digital Content Next.

Свое обращение объединенная группа адресовала главе Apple Тиму Куку. Они заявили, что Amazon предоставлена сниженная комиссия. В то же время глава Apple недавно заявил, что такая возможность будет предоставлена всем, кто соответствует определенным требованиям. Издатели хотят уточнить эти требования и снизить комиссию ровно в два раза - с 30 до 15 процентов.