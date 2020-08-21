Бабич: В Абхазии до конца года построят 48 объектов инфраструктуры

В Абхазии в 2020 году планируется завершить 48 объектов строительства, в том числе, в сфере транспортной и электросетевой инфраструктуры, водоснабжения и водоотведения, обращения с отходами, благоустройства и инженерной инфраструктуры. Кроме того, будут проведены противопаводковые мероприятия и работы по укреплению берегов. Об этом заявил первый замминистра экономического развития РФ Михаил Бабич в ходе рабочей поездки в Абхазию. Кроме того, в ходе визита обсуждалось повышение устойчивости банковской и финансовой системы в республике в период восстановления после пандемии. Кроме того, стороны затронули гармонизацию правового пространства двух стран и взаимовыгодное сотрудничество в туристической сфере.

В ходе поездки Бабич встретился с президентом Абхазии Асланом Бжания и главой правительства Александром Анквабом. "Мы готовы к открытому разговору, надеюсь, что по итогам нашей встречи, некоторые вопросы получат серьезный импульс. Я убежден, что та цель, которая поставлена, будет достигнута, если даже для этого потребуется несколько раундов встреч и переговоров", отметил Бжания. Бабич в свою очередь подчеркнул, что большую перспективу имеет потенциальная программа развития туризма в Абхазии, которая ранее обсуждалась во время визита Аслана Бжания в Москву.

Помимо этого, прошли совещания с финансово-экономическим блоком правительства Абхазии, на которых присутствовали руководители министерств и ведомств, задействованных в создании объектов инфраструктуры в рамках инвестпрограммы. Помимо этого, стороны обсудили вопросы расширения сотрудничества России и Абхазии в социально-экономической и гуманитарной сферах.

Бабич также проконтролировал выполнение работ по строительству объектов социальной и инженерной инфраструктуры на средства российской инвестиционной программы, посетил строящуюся общеобразовательную школу в Гагре и новый детский сад в Новом Афоне. Также запланирован осмотр больницы в городе Ткуарчал, обновленного драматического театра и гостиницы в Сухуме.

За период реализации инвестиционной программы на 2017-2019 годы было завершено строительство и проведена реконструкция 150 социальных и экономических объектов. Возведены и реконструированы восемь школ, здание Абхазского государственного университета, Верховного суда и больницы, а также сооружения инфраструктуры.