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21.08.2020 09:36

Яркие моменты поездки Си Цзиньпина в провинцию Аньхой

19 августа генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин посетил город Мааньшань в провинции Аньхой, расположенный в регионе нижнего течения реки Янцзы. В экологическом заповеднике "Сюэцзява" китайский лидер ознакомился с состоянием водной среды, комплексным благоустройством береговой линии, а также мерами по охране и восстановлению окружающей среды, сообщила информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".

Раньше район Сюэцзява был серьезно загрязнен в результате превышения допустимой нормы выбросов загрязняющих веществ. В апреле прошлого года в районе стартовала акция по защите окружающей среды, был снесен несанкционированный фонд, запрещена рыболовная деятельность. Сегодня некогда запущенный район Сюэцзява стал заповедной зоной, встав на путь устойчивого зеленого развития.

Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
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Говоря о формировании Экономического пояса реки Янцзы в 2016 году, Си Цзиньпин подчеркивал: "Сейчас и в дальнейшем первостепенная задача - восстановление окружающей среды Янцзы. Следует проводить широкие охранные меры и не вести крупномасштабного освоения". В 2018 году лидер Китая подчеркивал: "Необходимо оставить чистую прекрасную реку нашим будущим поколениям".

Во время нынешней поездки Си Цзиньпин также посетил сталелитейную корпорацию "Маган", которая работает более 60 лет. В ходе посещения цехов он ознакомился с ходом возобновления работы и производства предприятия. Несмотря на негативное воздействие эпидемии и наводнение, объем производства в первом полугодии вырос на 7,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 10,2 млн тонн.

Во второй половине дня Си Цзиньпин прибыл с инспекцией в административный центр провинции Аньхой - город Хэфэй, где посетил инновационный центр провинции. В центре представлены свыше 1400 технологических достижений провинции в области искусственного интеллекта, производства высокотехнологичного оборудования, здесь также демонстрируются экологически чистые продукты питания и другие перспективные производственные секторы. Си Цзиньпин также осмотрел музей, посвященный форсированию реки Янцзы Народно-освободительной армией Китая во время гражданской войны, почтил память павших героев революции.

Фото: AP Photo/Andy Wong
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Далее Си Цзиньпин направился к участку дамбы в уезде Фэйдун, где лично проверил силу напора и уровень воды в озере Чаоху, а также навестил и справился о здоровье тех, кто принял непосредственное участие в борьбе с недавним наводнением, включая военнослужащих Народно-освободительной армии Китая и сотрудников Народной вооруженной полиции Китая. В этом году на город Хэфэй обрушились восемь затяжных ливней. 19 июля в районе станции Чжунмяо на озере Чаоху вода поднялась на рекордно высокий уровень за последние 150 лет. Китай прилагает все усилия для борьбы с наводнением, чтобы минимизировать последствия этого бедствия.

Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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