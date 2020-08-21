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21.08.2020,  
10:49
Текст:  Светлана Цыганкова

Идеальное решение: Forbes оценил экипировку "Ратник"

В США оценили российскую экипировку "Ратник". Эксперты издания считают ее идеальным решением и говорят о том, что американский проект боевого костюма TALOS пока ни к чему не привел.
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Фото: Минобороны РФ
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"Ратник" создан Центральным научно-исследовательским институтом точного машиностроения, входящем в Ростех. Его первоначальная версия - экзоскелет без двигателя. Он снимает с бойца нагрузку и позволяет совершать длительные походы с весом до 45 килограммов. Для этого используются пружины или другие устройства. Так как источника питания им не требуется, то и не грозят сложные технические проблемы брони с электроприводом, вроде того же американского TALOS. За несколько часов батарейки не сядут.

Как говорит советник Центра военно-морских исследований Сэмюэль Бендетт (Samuel Bendett), ранняя версия "Ратника" уже прошла многие испытания, в том числе и в Сирии. Они нужны были из-за веса электроники, которую перевозили операторы на робототехнических комплексах разминирования "Уран-6". Им приходится носить на груди пульт управления весом более 18 килограммов. Но с помощью экзоскелета они без труда передвигаются, садятся, ложатся и встают без лишних усилий.

По мнению Сэмюэля Бендетта, экзоскелет оказался идеальным временным решением для немедленного применения, чтобы удовлетворить оперативные потребности современного солдата. Конструкция же экзоскелета с "третьей рукой" позволяет использовать и более тяжелое оружие, например, пулемет.

Эксперт считает, что российские разработчики уже придумали и другие оригинальные схемы для совершенствования экзоскелета, начиная от защитной окраски хамелеона и заканчивая микродронами. А еще специалисты разрабатывают экипировку третьего поколения под названием "Сотник". ее обещают сделать к 2025 году. И, как делает вывод эксперт, данные цели вполне реалистичны.

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