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21.08.2020,  
13:09
Текст:  Алексей Моисеев

Индийские танки Т-72 пытаются догнать Т-90С по характеристикам

Индийская армия имеет внушительный по численности парк танков Т-72. Всего с конца 70-х годов было получено более 2 400 боевых машин такого типа. Из них около 1 300 штук были изготовлены по лицензии на заводе в городе Авади.
Фото: Cell105 / flickr.com / wikimedia.org Фото: Cell105 / flickr.com / wikimedia.org
Фото: Cell105 / flickr.com / wikimedia.org

Также на их базе созданы образцы инженерной техники: мостоукладчики и машины разминирования

Находящиеся в настоящее время в строю T-72M1Ajeya получили навесную динамическую защиту, похожую на российский "Контакт", новые приборы наблюдения и средства связи.

Командование армии уже длительное время вынашивает планы еще более глубокой модернизации имеющихся в строю "семьдесят вторых". За право работать в этом направлении соревновались танкостроители из России, Украины, Израиля и других стран.

Предлагались различные меры по повышению живучести, огневой мощи и подвижности. Однако военные до сих пор так не определились.

В то же время работы в этом направлении ведутся и в самой Индии. Так, для Т-72М1 была создана динамическая защита второго поколения. По своей конструкции она напоминает встроенный "Контакт-5", который предохраняет как от кумулятивных боеприпасов, так и от бронебойно-подкалиберных снарядов.

Фото: TASS / youtube.com
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Похожая по конструкции "реактивная броня" уже применяется на танках национальной разработки Arjun Mk.1A.

Также, как утверждается, 780-сильный двигатель В-46-6 удалось форсировать до 1 000 л.с. Правда есть сомнения в его высокой надежности.

Судя по фото и видеоматериалам, других радикальных изменений в конструкции танка, например, в прицельном комплексе, не произошло. Поэтому можно утверждать, что по своим характеристикам улучшенный Т-72М1 пока не смог догнать Т-90С Bhishma.

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