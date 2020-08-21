Постановление правительства Кировской области от 20 августа 2020 года № 461-П "О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 25.03.2020 № 122-П"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" во исполнение пункта 2-1 Указа Губернатора Кировской области от 17.03.2020 № 44 "О введении режима повышенной готовности" Правительство Кировской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кировской области от 25.03.2020 № 122-П "О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Кировской области" следующие изменения:

1.1. В пункте 1:

1.1.1. В абзаце первом подпункта 1.1 слова "до 20.08.2020 включительно" заменить словами "до 15.09.2020 включительно".

1.1.2. Подпункт 1.2.1 подпункта 1.2 дополнить подпунктом 1.2.1.10 следующего содержания:

"1.2.1.10. Осуществление с 01.09.2020 деятельности дворцов и домов культуры, домов народного творчества, танцевальных, художественных, театральных студий (школ, классов, кружков), творческих мастерских, иных центров обучения, оказывающих услуги по обучению детей и (или) взрослых, а также проведение тренингов, компьютерных и иных курсов для различных профессий, хобби и занятий для личного роста при одновременном соблюдении следующих условий:

при непредоставлении услуг по организации активного отдыха и развлечений, проведения культурно-массовых и зрелищных мероприятий;

при обеспечении непревышения предельного количества лиц, которые могут одновременно находиться в помещении, предназначенном для проведения занятий (исходя из расчета 1 человек на 4 кв. метра);

при соблюдении санитарно-эпидемиологических правил, рекомендаций по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 (далее - рекомендации по организации работы образовательных организаций), утвержденных руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Поповой А.Ю. от 08.05.2020 № МР 3.1/2.4.0178/1-20, и требований, предусмотренных подпунктами 1.3, 1.8 и 1.11 настоящего постановления".

1.1.3. В абзаце первом подпункта 1.6 слова "до 20.08.2020 включительно" заменить словами "до 31.08.2020 включительно".

1.1.4. Дополнить подпунктом 1.6-1 следующего содержания:

"1.6-1. С 01.09.2020 до отмены режима повышенной готовности, введенного Указом Губернатора Кировской области от 17.03.2020 № 44 "О введении режима повышенной готовности":

1.6-1.1. Деятельность образовательных организаций, организаций, осуществляющих обучение, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность, по реализации образовательных программ всех видов, уровней и (или) направленности в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями, образовательными стандартами в любых формах обучения, а также деятельность организаций, осуществляющих обеспечение образовательной деятельности, оценку качества образования, организаций и индивидуальных предпринимателей по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста осуществляется при условии соблюдения:

требований действующих санитарно-эпидемиологических правил;

рекомендаций по организации питания обучающихся общеобразовательных организаций, утвержденных руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Поповой А.Ю. от 18.05.2020 № МР 2.4.0179-20;

методических рекомендаций "Родительский контроль за организацией горячего питания детей в общеобразовательных организациях", утвержденных руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Поповой А.Ю. от 18.05.2020 № МР 2.4.0180-20;

рекомендаций по организации работы образовательных организаций;

рекомендаций, предусмотренных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13.07.2020 № 20 "О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в эпидемическом сезоне 2020 - 2021 годов" (далее - постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13.07.2020 № 20);

рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в профессиональных образовательных организациях, утвержденных руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Поповой А.Ю. от 17.08.2020 № МР 3.1/2.4.0206-20;

рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в образовательных организациях высшего образования, утвержденных руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Поповой А.Ю. от 29.07.2020 № МР 3.1/2.1.0205-20;

требований, предусмотренных подпунктами 1.3, 1.8, 1.11 настоящего постановления.

1.6-1.2. Деятельность спортивных организаций осуществляется при одновременном соблюдении следующих условий:

при организации мест обработки рук кожными антисептиками (готовыми к применению растворами, концентратами, дезинфицирующими салфетками, пропитанными кожным антисептиком, аэрозолями (в беспропеллентных аэрозольных упаковках), гелями, кремами антисептическими) на входе в спортивную организацию, в тренерских помещениях, командных комнатах и других общественных зонах;

при обязательном проведении бесконтактного контроля температуры тела работников спортивной организации и лиц, занимающихся в спортивных организациях (далее - занимающийся), при входе на территорию, в здание (помещение) спортивной организации и недопуске лиц с повышенной температурой тела и (или) с признаками инфекционного заболевания;

при обязательной организации бесконтактного контроля температуры тела работников спортивной организации и спортсменов 2 раза в день - до начала и после окончания тренировок;

при обеспечении соблюдения дистанции между занимающимися в помещении для тренировок не менее 1,5 метра;

при обеспечении непревышения предельного количества занимающихся, которые могут одновременно находиться в помещении для тренировок (исходя из расчета 1 занимающийся на 4 кв. метра);

при непредоставлении занимающимся дополнительных услуг, за исключением услуг раздевалок и душевых;

при организации и проведении регулярных гигиенических мероприятий в помещениях спортивной организации (дезинфекционной обработки контактных поверхностей (поручней, перил, ручек дверей и шкафчиков), проветривания помещений каждые 2 часа или после каждой тренировки);

при соблюдении требований, предусмотренных подпунктами 1.3, 1.8, 1.11 настоящего постановления, а также при использовании работниками спортивных организаций средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов)".

1.2. Дополнить пунктом 6-1 следующего содержания:

"6-1. Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на территории Кировской области, выполнить мероприятия, предусмотренные пунктом 5 постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13.07.2020 № 20, а именно:

6-1.1. Обеспечить контроль температуры тела работников перед допуском их на рабочие места и в течение рабочего дня (по показаниям) с применением аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным (электронные, инфракрасные термометры, переносные тепловизоры) или контактным способом с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и с признаками инфекционного заболевания.

6-1.2. Обеспечить иммунизацию работников против гриппа.

6-1.3. Принять меры по недопущению переохлаждения лиц, работающих на открытом воздухе в зимний период, обеспечив наличие помещений для обогрева и приема пищи, а также соблюдение оптимального температурного режима в помещениях.

6-1.4. В период эпидемического сезона по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям:

принять меры по недопущению к работе лиц, больных острыми респираторными вирусными инфекциями;

обеспечить работников, работающих с населением, средствами индивидуальной защиты органов дыхания (медицинскими масками, респираторами), перчатками".

1.3. Пункты 7 и 8 изложить в следующей редакции:

"7. Органам исполнительной власти Кировской области, осуществляющим функции и полномочия учредителя областных образовательных организаций, обеспечить:

7.1. Контроль соблюдения подведомственными образовательными организациями условий осуществления деятельности, предусмотренных подпунктом 1.6-1.1 настоящего постановления.

7.2. Выполнение мероприятий, предусмотренных пунктом 4 постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13.07.2020 № 20.

8. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Кировской области обеспечить:

8.1. Контроль соблюдения подведомственными образовательными организациями условий осуществления деятельности, предусмотренных подпунктом 1.6-1.1 настоящего постановления.

8.2. Выполнение мероприятий, предусмотренных пунктом 4 постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13.07.2020 № 20".

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель Правительства Кировской области А.А.Чурин







