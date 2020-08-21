Мрачная ирония: The Drive оценил иранскую ракету "Мученик Хадж Касем"

The Drive оценил возможности новых иранских ракет "Мученик Хадж Касем" и "Мученик Абу Махди".

Портал The Drive отреагировал на презентацию новой баллистической ракеты класса "земля-земля" "Мученик Хадж Касем" и морской крылатой ракеты "Мученик Абу Махди". Их испытания недавно были показаны на иранском телевидении.

🎥 نخستین تصاویر از موشک‌های حاج قاسم و ابومهدی که امروز در مراسم بهره‌برداری از چند طرح بزرگ دفاعی ایران از آنها رونمایی شد pic.twitter.com/65nnJU2Swd — پايگاه خبری انتخاب (@Entekhab_News) August 20, 2020

Названы они в честь генерала Касема Сулеймани - руководителя спецподразделения "Аль-Кудс" в составе Корпуса стражей исламской революции и лидера иракских ополченцев Абу Махди аль-Мухандиса. Оба они погибли в результате удара американского беспилотника в Багдаде в январе 2020 года.

Известно, что дальность ракеты "Мученик Хадж Касем" более 1400 километров. Она была испытана против неназванной системы ПРО, и ей удалось избежать перехвата. Оружие довольно точное - отклонение от указной цели в пределах 5 метров.

Новая баллистическая ракета оснащена двигателем на твердом топливе. Ее развертывание занимает меньше времени, а хранение и транспортировка более безопасны, по сравнению с ракетами на жидком топливом.

Судя по внешнему виду, это двухступенчатое оружие. Автор предполагает, что, возможно, уже существующей ракету меньшей дальности модифицировали и установили на основную твердотопливную ступень.

Что касается военно-морской крылатой ракеты "Мученик Абу Махди", то иранское государственное телевидение утверждает, что она может атаковать цели на расстоянии около 1000 километров. Судя по фото, запускали ее из контейнера, установленного на грузовике. Это свидетельствует о том, что ее испытывали на суше, либо, что она может выполнять функцию береговой защиты.

Iranian land attack cruise missile - martyr Abu Mahdi (in honor of deputy of head of Iraqi PMU that was killed together with Iranian general Qasem Soleimani)

If I understand correctly, this is a variant of the Howeizeh missile for the Iranian Navy, but while it's tested on land. pic.twitter.com/uMX6098xVv — Yuri Lyamin (@imp_navigator) August 20, 2020

Есть предположение, что "Мученик Абу Махди" является морским вариантом крылатой ракеты наземного базирования "Ховейзех", представленной в феврале 2019 года. Сам "Ховейзех" внешне похож на наземную ракету "Сумара", презентованную в 2015 году.

Обе они, в свою очередь, очень напоминают советскую крылатую ракету воздушного базирования Х-55, образцы которой были приобретены Ираном у Украины в 2001 году.

"Если данные, опубликованные иранскими СМИ, верны, ракеты смогут поражать базы США на Ближнем Востоке, а также Израиль и других региональных противников, таких как Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. Они станут более "гибким" оружием, чем иранские баллистические ракеты большой дальности", - считает автор.

Ракетные двигатели на твердом топливе являются областью, где Иран особенно преуспел в последнее время. В начале этого года Корпус стражей исламской революции, подчеркивая свои успехи, заявил, что твердотопливные технологии применяются в космических пусковых системах. Несомненно, есть вероятность, что баллистическая ракета "Мученик Хадж Касем" использует часть этих новых разработок.

"Значение этих двух новых видов оружия не следует недооценивать. В конце концов, Тегеран уже применил баллистические ракеты по американским целям в регионе", - отмечает журналист. - "8 января 2020 года иранские баллистические ракеты обрушились на авиабазы Аль-Асад и Эрбиль в Ираке, ранив более 100 американских военнослужащих. Этот ракетный удар был нанесен в ответ на убийство Сулеймани и аль-Мухандиса.

Поэтому мрачная ирония заключается в том, что имена этих военачальников теперь связаны с новым поколением иранского оружия".