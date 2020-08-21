Новый клип BTS набрал сорок миллионов просмотров за пять часов

Южнокорейский бойз-бэнд BTS, один из наиболее актуальных на текущий момент представителей K-pop, лихим кавалерийским наскоком одолевает очередную вершину.

Видео на англоязычный трек проекта Dynamite, опубликованное буквально пять часов назад, уже собрало только на YouTube сорок миллионов просмотров - и счетчик продолжает вращаться, как термоядерная турбина.

Число отметок "нравится" тем временем приближается к отметке в пять миллионов, тогда как количество "дизлайков" на данном фоне просто ничтожно. То есть всех все устраивает.

В представленной композиции опрятные участники группы энергично отплясывают в интерьерах и на фоне ландшафтов, а простая, как мычание, текстовая часть произведения повествует о безымянном лирическом герое, который, замахнув с утра чайку, тут же бросается зажигать, подобно динамиту, всячески пламенеть и в целом наслаждаться жизнью. Которая у него хороша и сладка.

Dynamite - сингл с нового альбома BTS, релиз которого анонсирован на конец текущего года.

BTS (Bangtan Boys, позднее - Beyond The Scene) - сформированный в 2013 году продюсерский проект компании Big Hit Entertainment, стремительно разросшийся в гигантскую франшизу. Дебютный полнометражный альбом группы вышел в 2014-м, поднявшись до второго места в национальном чарте. Тогда как вторая и третья пластинка коллектива добрались до первого.