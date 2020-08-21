Новости

Тайки Вайтити хочет позвать "Дэдпула" в свои "Звездные войны" 14:13
Аль Пачино и Де Ниро сыграют в фильме Скотта про убийство Гуччи 14:00
Бен Аффлек вернется к роли Бэтмена 12:12
Генри Кавилл опубликовал первое фото со съемок 2-го сезона "Ведьмака" 12:01
Опубликован официальный логотип нового "Бэтмена" Мэтта Ривза 20.08.2020

Новый клип BTS набрал сорок миллионов просмотров за пять часов

Новости
    21.08.2020, 13:10
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Big Hit Labels Фото: youtube.com/ Big Hit Labels
Фото: youtube.com/ Big Hit Labels

Южнокорейский бойз-бэнд BTS, один из наиболее актуальных на текущий момент представителей K-pop, лихим кавалерийским наскоком одолевает очередную вершину.

Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
Юрий Лоза прокомментировал скандал вокруг Little Big

Видео на англоязычный трек проекта Dynamite, опубликованное буквально пять часов назад, уже собрало только на YouTube сорок миллионов просмотров - и счетчик продолжает вращаться, как термоядерная турбина.

Число отметок "нравится" тем временем приближается к отметке в пять миллионов, тогда как количество "дизлайков" на данном фоне просто ничтожно. То есть всех все устраивает.

В представленной композиции опрятные участники группы энергично отплясывают в интерьерах и на фоне ландшафтов, а простая, как мычание, текстовая часть произведения повествует о безымянном лирическом герое, который, замахнув с утра чайку, тут же бросается зажигать, подобно динамиту, всячески пламенеть и в целом наслаждаться жизнью. Которая у него хороша и сладка.

Dynamite - сингл с нового альбома BTS, релиз которого анонсирован на конец текущего года.

BTS (Bangtan Boys, позднее - Beyond The Scene) - сформированный в 2013 году продюсерский проект компании Big Hit Entertainment, стремительно разросшийся в гигантскую франшизу. Дебютный полнометражный альбом группы вышел в 2014-м, поднявшись до второго места в национальном чарте. Тогда как вторая и третья пластинка коллектива добрались до первого.

Новости

Вышел новый тизер режиссерской версии "Лиги справедливости" 20.08.2020
Хайруллина и Матвеев ушли из "Табакерки" 20.08.2020
Тизер: названа дата выхода четвертого сезона "Короны" 20.08.2020
Бьорк сыграет славянскую ведьму в фильме режиссера "Маяка" 20.08.2020
⧣ видео
Фото: Дмитрий Коробейников/ РИА Новости
В Москве кремировали певицу Валентину Легкоступову 20.08.2020
29-летний певец Тави Пустиу погиб в ДТП, ведя прямой эфир в Instagram 20.08.2020
Онлайн-конференцию DC Fandome разделили на две части 20.08.2020
⧣ музыка
Фото: instagram.com/ livenationurban
На 32-м году жизни умер DJ Spiccoli 20.08.2020
Юрий Лоза прокомментировал скандал вокруг Little Big 18.08.2020
На Little Big подали в суд за "кражу баса и образа гопников" 18.08.2020
⧣ Южная Корея
Фото: www.kinopoisk.ru
Киану Ривз снимется в четвертой и пятой частях "Джона Уика" 07.08.2020
Вышел русский трейлер продолжения зомби-хоррора "Поезд в Пусан" 01.08.2020
"Незваный гость": корейский триллер старой школы про коварную сестру 30.07.2020