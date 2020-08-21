Оползень сошел на деревню в китайской провинции Сычуань

Девять человек пропали без вести после схода оползня на деревню Фуцюаньчжэнь на юго-западе Китая.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая, все произошло глубокой ночью - в 3:50 по местному времени. На деревню обрушились 800 тысяч кубометров породы. На место происшествия прибыли спасатели, они разбирают завалы.

Жертвами ливней и оползней в провинции Сычуань стали 14 местных жителей. Еще 20 - пропали без вести. В зоне бедствия оказались более миллиона человек. По предварительным данным, экономический ущерб региону составил 453 миллиона долларов.