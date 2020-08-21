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21.08.2020 17:15
Рубрика: В мире

Парламентарии Союзного государства призвали уважать выбор народа Беларуси

Текст: Галина Мисливская

Совет Парламентского Собрания Союза Беларуси и России выступил с заявлением, в котором призвал уважать суверенный выбор белорусского народа, сделанный 9 августа 2020 года, и не нагнетать ситуацию в республике.

Напомним, Центризбирком Беларуси признал победителем президентских выборов действующего главу государства Александра Лукашенко. Согласно официальным данным, он набрал более 80% голосов избирателей.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Парламентарии считают, что выборы президента Беларуси прошли в соответствии с Конституцией и избирательным кодексом страны, "были открытыми, конкурентными и обеспечили свободное волеизъявление граждан Беларуси", что подтвердили и международные наблюдатели, в том числе - от Парламентского Собрания и Межпарламентской Ассамблеи СНГ.

"Фактов, ставивших под сомнение легитимность выборов президента Республики Беларусь, не обнаружено", - заявили члены Совета. Они призвали "все страны уважать суверенный выбор белорусского народа".

Парламентарии также считают, "что искусственное нагнетание ситуации вокруг итогов голосования противоречит букве и духу международного права". "Заявляем о недопустимости вмешательства во внутренние дела государства и выступаем против любых попыток дестабилизации общественно-политической обстановки в Республике Беларусь", - говорится в заявлении.

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"Уверены, что белорусский народ в этот ответственный момент проявит мудрость, сохранит мир и стабильность во имя процветания своей Родины", - заявили парламентарии.

Совет Парламентского Собрания Союза Беларуси и России занимается организацией деятельности этого органа власти, а также предварительной подготовкой решений по вопросам его ведения. В Состав Совета входят председатель Парламентского Собрания, его заместители и главы комиссий. В настоящее время Собранием руководит спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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