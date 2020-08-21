Появилось первое фото нового пулемета Калашникова

В Сети появилось первое фото перспективного ручного пулемета РПЛ-20. Его создает концерн "Калашников" по заказу Минобороны.

Напомним, в ходе войсковых испытаний пулемета РПК-16, разработанного "Калашниковым" в инициативном порядке, у военных появился ряд замечаний и предложений, которые учтены при создании нового оружия.

Внешне РПЛ-20 значительно отличается от РПК-16: изменилась форма газоотводной трубки, прицельное приспособление стало выше, а ствол - длиннее. У оружия иные приклад и пистолетная рукоять. Наконец, появился матерчатый магазин.

Характеристики нового пулемета не разглашаются. Оружие будет представлено на форуме "Армия-2020"