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21.08.2020,  
14:51
Текст:  Антон Валагин

Появилось первое фото нового пулемета Калашникова

Фото: Александр Мельников/РИА Новости
На "Армии-2020" представят дрона-конкурента "Охотника"

В Сети появилось первое фото перспективного ручного пулемета РПЛ-20. Его создает концерн "Калашников" по заказу Минобороны.

Напомним, в ходе войсковых испытаний пулемета РПК-16, разработанного "Калашниковым" в инициативном порядке, у военных появился ряд замечаний и предложений, которые учтены при создании нового оружия.

Внешне РПЛ-20 значительно отличается от РПК-16: изменилась форма газоотводной трубки, прицельное приспособление стало выше, а ствол - длиннее. У оружия иные приклад и пистолетная рукоять. Наконец, появился матерчатый магазин.

Характеристики нового пулемета не разглашаются. Оружие будет представлено на форуме "Армия-2020"

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