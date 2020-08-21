Porsche Taycan стал еще быстрее

К смене модельного года с началом осени Porsche сделал превосходный электромобиль Taycan еще совершеннее.

За счет новой прошивки софта разгон в режиме лаунч-контроля стал еще стремительнее, топ-версия Taycan Turbo S теперь набирает 200 км/ч с места за 9,6 секунды, на 0,2 секунды быстрее.

Taycan с опциональной пневмоподвеской обучен запоминать, где на навигационной карте водитель прибегал к принудительному увеличению дорожного просвета, и в дальнейшем делать то же самое автоматически.

Стандартное бортовое зарядное устройство на 11 кВт можно теперь за доплату заменить вдвое более мощным и быстрым. Максимальная мощность тока при зарядке теперь ограничена 200 кВт, эта мера серьезно продлит ресурс батареи.

Также для Taycan теперь доступны семь новых цветов кузова и опциональный дизайн-пакет Carbon Sport Design.

В России Taycan текущего образца стоит от 7 360 000 рублей. Базовый вариант оснащается двумя электромоторами общей мощностью 530 л.с., привод - полный.