Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
21.08.2020 12:55
Рубрика: Легковые авто

Porsche Taycan стал еще быстрее

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба Porsche. Фото: Пресс-служба Porsche.
Фото: Пресс-служба Porsche.

К смене модельного года с началом осени Porsche сделал превосходный электромобиль Taycan еще совершеннее.

Фото: Сергей Цицилин
Роскошный внедорожник Aurus Komendant снова замечен на тестах

За счет новой прошивки софта разгон в режиме лаунч-контроля стал еще стремительнее, топ-версия Taycan Turbo S теперь набирает 200 км/ч с места за 9,6 секунды, на 0,2 секунды быстрее.

Taycan с опциональной пневмоподвеской обучен запоминать, где на навигационной карте водитель прибегал к принудительному увеличению дорожного просвета, и в дальнейшем делать то же самое автоматически.

Стандартное бортовое зарядное устройство на 11 кВт можно теперь за доплату заменить вдвое более мощным и быстрым. Максимальная мощность тока при зарядке теперь ограничена 200 кВт, эта мера серьезно продлит ресурс батареи.

Также для Taycan теперь доступны семь новых цветов кузова и опциональный дизайн-пакет Carbon Sport Design.

В России Taycan текущего образца стоит от 7 360 000 рублей. Базовый вариант оснащается двумя электромоторами общей мощностью 530 л.с., привод - полный.

Фото: Пресс-служба Porsche.
#Porsche