Премьер Эстонии признал проблему неравенства прав русскоговорящих жителей

В Эстонии существует проблема неравенства между коренными жителями страны и русскоговорящим населением, признал премьер-министр республики Юри Ратас.

"Мы не всегда хотели слушать это, могут ли люди с русским и эстонским родными языками, будучи гражданами Эстонии, действовать совершенно как равные. Я в этом смысле считаю, что нет разницы, какой у гражданина Эстонии родной язык, откуда он и мужчина он или женщина"- сказал Ратас в интервью газете Postimees. По его словам, такая постановка вопроса была вполне актуальна.

Напомним, в МИД РФ неоднократно сообщали о продолжающейся дискриминации русскоязычных в Прибалтике. Так, в прошлом году власти Эстонии республики заявили о намерении в перспективе закрыть все русские школы.