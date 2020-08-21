Число ДТП с наземным транспортом в Москве снизилось на 23%

Количество дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов, электробусов, троллейбусов и трамваев в Москве с начала года снизилось на 23%. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В прошлом году с участием транспорта городского и коммерческих перевозчиков произошло 229 ДТП, в этом году - 176, из них по вине водителей наземки - всего лишь 26. "Количество ДТП с участием московского наземного транспорта удается сокращать каждый год. Чтобы поездки становились еще безопаснее, специалисты Мосгортранса и коммерческих перевозчиков ежедневно проводят технический осмотр транспорта. Водители регулярно проходят инструктаж по безопасности дорожного движения и медицинский осмотр", - рассказал о принимаемых мерах Максим Ликсутов.

Он также напомнил, что с 2018 года на транспортных средствах Мосгортранса устанавливают систему "Антисон". Сейчас она есть уже на 7,3 тыс. единицах городского транспорта, а в будущем ей будет оснащен весь парк Мосгортранса - это более восьми тысяч автобусов, электробусов, троллейбусов и трамваев. Уникальная технология есть и в поездах метро. Она позволяет в автоматическом режиме контролировать концентрацию внимания машинистов во время вождения. Система использует технологии компьютерного зрения, а точнее, алгоритмы многослойных нейронных сетей для анализа состояния водителя - похожим образом работают системы распознавания лиц.

Камера, установленная в кабине, сканирует лицо водителя и определяет характерные паттерны поведения, сигнализирующие о состоянии усталости, а также другие признаки, по которым можно судить о повышенном риске потери внимания. Например, частое зевание, взгляд в сторону, определенное положение головы и век, характерная мимика и поведение. Если система замечает признаки сна, то в кабине раздастся звуковой сигнал, а также сработает специальное световое оповещение. Диспетчеры проверят инцидент в режиме онлайн. По итогам проверки водителя могут снять с маршрута или направить на дополнительное медобследование.