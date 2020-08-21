Дептранс Москвы назвал самые загруженные направления в пятницу

Дептранс предупредил о пробках на дорогах столицы по направлению в Московскую область. Пробки могут достигать 7-8 баллов.

Как сообщает пресс-служба, хорошая погода и предстоящие выходные могут привести к образованию заторов на некоторых магистралях по направлению в область. Затруднения продлятся с 16:00 до 20:00.

Так, основные пробки ожидаются на съездах с Садового кольца, ТТК и МКАД, а также на Рязанском, Каширском, Ленинградском, Волгоградском и Мичуринском проспектах, Дмитровском, Щелковском, Ленинградском, Волоколамском шоссе, ул. Люблинская и Профсоюзная.

Также затруднения в движении возможны в местах проведения дорожных работ - Рижская эстакада, внутренняя сторона 8 км МКАД и Северянинский путепровод в сторону области.