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21.08.2020 15:39
Рубрика: Дороги

Дептранс Москвы назвал самые загруженные направления в пятницу

Текст: Ирина Огилько

Дептранс предупредил о пробках на дорогах столицы по направлению в Московскую область. Пробки могут достигать 7-8 баллов.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Как сообщает пресс-служба, хорошая погода и предстоящие выходные могут привести к образованию заторов на некоторых магистралях по направлению в область. Затруднения продлятся с 16:00 до 20:00.

Так, основные пробки ожидаются на съездах с Садового кольца, ТТК и МКАД, а также на Рязанском, Каширском, Ленинградском, Волгоградском и Мичуринском проспектах, Дмитровском, Щелковском, Ленинградском, Волоколамском шоссе, ул. Люблинская и Профсоюзная.

Также затруднения в движении возможны в местах проведения дорожных работ - Рижская эстакада, внутренняя сторона 8 км МКАД и Северянинский путепровод в сторону области.