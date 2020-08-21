Наталья Сергунина: В Москве стартовало голосование за лучшие авторские маршруты по городу

В столице России стартовало голосование за лучшие авторские маршруты по городу. На сайте общегородского туристического конкурса "Маршруты по Москве" представлены 86 маршрутов по разным районам столицы. Ознакомиться с ними и проголосовать за понравившиеся можно до 1 сентября. Заммэра Москвы Наталья Сергунина поделилась подробностями:

- Всего горожане прислали на конкурс больше 260 авторских маршрутов, включая тематические - литературные, исторические и другие. 86 из них эксперты выбрали для онлайн-голосования.

Москвичи определят троих победителей, еще 12 лучших конкурсантов назовет жюри. В его состав войдут, в частности, работники Музея Москвы и Ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров, городского Комитета по туризму, Комитета общественных связей и молодежной политики, департамента культурного наследия, программы "Мой район". Они оценят работы по многим критериям, например, по соответствию тематике, новизне и удобству передвижения.

Напомню, конкурс стартовал 3 августа в рамках серии мероприятий "День гида". Поучаствовать в нем могли все желающие. Итоги подведут 3 сентября на сайте проекта #Москвастобой. Здесь же будут опубликованы лучшие маршруты. Все 15 финалистов получат призы.