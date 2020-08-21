Под Калугой стартовал Всероссийский форум "Молодежки ОНФ"

Торжественное открытие форума состоялось в лагере "Pine River" возле села Восход Жуковского района. Более двухсот молодых людей от 18 до 35 лет из всех регионов страны в течении недели будут обучаться навыкам стратегического управления, лидерству в критических ситуациях, работе в команде.

Образовательная программа форума состоит из пяти блоков: встречи со спикерами, мастер-классы, командообразующие тренинги, созидательные активности (восстановление инфраструктурных объектов первой необходимости в зонах ЧС, городские акции), диалоги у костра со спикерами в формате "без галстуков". Помимо прочего в этом году образовательная программа дополнена курсом по тушению пожаров, по итогам которого все успешно сдавшие экзамены получат удостоверения добровольных пожарных.

Участников форума телеграммой приветствовал президент России, лидер Народного фронта Владимир Путин. В ней говорится, что "нынешний форум нацелен на укрепление дружной, сплоченной команды "Молодежки ОНФ", объединяющей энергичных, творческих молодых людей, стремящихся изменить жизнь в своих регионах к лучшему, активно участвовать в реализации востребованных молодежных инициатив и проектов". Президент выразил уверенность, что содержательная программа форума поможет повысить профессиональный уровень участников, а также "получить уникальный опыт командной работы и ценные практические навыки, обменяться с товарищами интересными планами и идеями".

Как рассказал на встрече с руководителем исполкома ОНФ Михаилом Кузнецовым участник прошлогоднего "Рубежа" Данил Петрукович из Красноярского края, тогда сразу после форума они поехали в Иркутскую область помогать людям, пострадавшим от наводнения. Вообще же сводные отряды "Молодежки ОНФ" работали и работают во многих точках, где случились катастрофы.

Говоря о встречах на "Рубеже", Михаил Кузнецов подчеркнул, что здесь, по сути, формируется единая команда, способная "четко и оперативно выполнять общую задачу, находясь при этом в разных регионах страны". Уже первый день форума внес новшества в будущую работу в подобном формате: решено, что в дальнейшем помимо Всероссийского "Рубежа" будут и межрегиональные. А в финальный день ребята отпразднуют День рождения "Молодежки ОНФ".