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21.08.2020 16:34
Рубрика: Общество

Под Калугой стартовал Всероссийский форум "Молодежки ОНФ"

Текст: Елена Шулепова (Калуга)
В Калужской области начал работу третий Всероссийский молодежный форум "Рубеж", который проводит "Молодежка ОНФ". В этом году особое внимание - противоэпидемиологическим требованиям, сообщает сайт ОНФ.

Торжественное открытие форума состоялось в лагере "Pine River" возле села Восход Жуковского района. Более двухсот молодых людей от 18 до 35 лет из всех регионов страны в течении недели будут обучаться навыкам стратегического управления, лидерству в критических ситуациях, работе в команде.

Образовательная программа форума состоит из пяти блоков: встречи со спикерами, мастер-классы, командообразующие тренинги, созидательные активности (восстановление инфраструктурных объектов первой необходимости в зонах ЧС, городские акции), диалоги у костра со спикерами в формате "без галстуков". Помимо прочего в этом году образовательная программа дополнена курсом по тушению пожаров, по итогам которого все успешно сдавшие экзамены получат удостоверения добровольных пожарных.

Фото: Олег Широков/РГ
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Участников форума телеграммой приветствовал президент России, лидер Народного фронта Владимир Путин. В ней говорится, что "нынешний форум нацелен на укрепление дружной, сплоченной команды "Молодежки ОНФ", объединяющей энергичных, творческих молодых людей, стремящихся изменить жизнь в своих регионах к лучшему, активно участвовать в реализации востребованных молодежных инициатив и проектов". Президент выразил уверенность, что содержательная программа форума поможет повысить профессиональный уровень участников, а также "получить уникальный опыт командной работы и ценные практические навыки, обменяться с товарищами интересными планами и идеями".

Как рассказал на встрече с руководителем исполкома ОНФ Михаилом Кузнецовым участник прошлогоднего "Рубежа" Данил Петрукович из Красноярского края, тогда сразу после форума они поехали в Иркутскую область помогать людям, пострадавшим от наводнения. Вообще же сводные отряды "Молодежки ОНФ" работали и работают во многих точках, где случились катастрофы.

Говоря о встречах на "Рубеже", Михаил Кузнецов подчеркнул, что здесь, по сути, формируется единая команда, способная "четко и оперативно выполнять общую задачу, находясь при этом в разных регионах страны". Уже первый день форума внес новшества в будущую работу в подобном формате: решено, что в дальнейшем помимо Всероссийского "Рубежа" будут и межрегиональные. А в финальный день ребята отпразднуют День рождения "Молодежки ОНФ".

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