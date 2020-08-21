Летчики ТОФ спасли от "ракетно-бомбового удара" аэродром Елизово

Тренировку по выводу сил морской авиации из-под удара условного противника провели летчики отдельного смешанного авиационного полка Войск и сил на Северо-востоке России в ходе комплексного учения Тихоокеанского флота.

По легенде, противник собирался нанести массированный ракетно-бомбовый удар по аэродрому Елизово. На его защиту отправились высотные истребители-перехватчики МиГ-31 и противолодочные самолеты Ил-38.

"Часть самолетов в ходе учения была перебазирована на оперативные аэродромы, где летчики выполнили подготовительные мероприятия для противодействия "противнику", - сообщил "РГ" начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

В ходе выполнения задания проверили четкость и слаженность действий подразделений, а также то, как они укладываются в установленные нормативы.