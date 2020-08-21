В Якутии жителей села эвакуировали из-за пожара на нефтескладе

В селе Саскылах Якутии загорелась емкость с газоконденсатом на нефтебазе, сообщает пресс-служба правительства республики.

Жилые дома находятся в полутора километрах от места ЧП. Всех жильцов разместили в детском саде и школе, обеспечили питанием. Все квартиры пришлось обойти для того, чтобы убедиться в отсутствии людей поблизости от пожара.

В село прибыла оперативная группа во главе с первым вице-премьером Алексеем Колодезниковым. Вокруг нефтебазы сделали минерализованную полосу, доставили песок и локализовали возгорание.

В полдень пятницы пожар полностью ликвидировали, пострадавших нет, строения повреждены не были.