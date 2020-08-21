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21.08.2020,  
16:42
Текст:  Яна Шамаева

Российский легкий плавающий танк передали на госиспытания

В России начались госиспытания единственного в мире легкого плавающего танка "Спрут-СДМ1". Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации "Ростех".
Фото: Кирилл Калинников/РИА Новости Фото: Кирилл Калинников/РИА Новости
Фото: Кирилл Калинников/РИА Новости

В ближайшие полтора года машину проверят в морских условиях, высокогорье, разных климатических зонах при температурах от -40 до +40 градусов по Цельсию. На каждом из этапов будут проходить стрельбовые испытания.

Фото: Cell105 / flickr.com / wikimedia.org
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По словам первого заместителя генерального директора "Ростеха" Владимира Артякова, модернизированный танк стал подвижнее за счет установки двигателя, трансмиссии, узлов ходовой части, информационно-управляющей системы шасси, которые ранее прошли проверку на БМД-4М и БМП-3.

- Кроме того, удалось достичь повышения командной управляемости, в обновленной машине установлен программно-технический комплекс для работы в составе автоматизированной системы управления тактического звена. Боевая мощь усилена за счет новой цифровой системы управления огнем. Аналогов "Спрут-СДМ1" в мире не существует, и потому она обладает высоким экспортным потенциалом, - сказал Артяков.

По результатам госиспытаний на новый танк утвердят конструкторскую документацию с присвоением литеры "О1". Это позволит начать его серийный выпуск.

"Спрут-СДМ1" представляет собой боевую бронированную гусеничную плавающую машину с артиллерийско-ракетным комплексом вооружения калибра 125 миллиметров, которая без дозаправки может совершать марши на расстояния до 500 километров. Танк может воевать в горах, жарком тропическом климате, может преодолевать водные преграды при волнении до трех баллов и при этом одновременно стрелять на плаву. Также у него имеются снегоболотоходные гусеницы. По огневой мощи он не уступает танкам Т-80, Т-90 и может вести боевые действия против высокобронированной техники.

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