Российский легкий плавающий танк передали на госиспытания

В ближайшие полтора года машину проверят в морских условиях, высокогорье, разных климатических зонах при температурах от -40 до +40 градусов по Цельсию. На каждом из этапов будут проходить стрельбовые испытания.

По словам первого заместителя генерального директора "Ростеха" Владимира Артякова, модернизированный танк стал подвижнее за счет установки двигателя, трансмиссии, узлов ходовой части, информационно-управляющей системы шасси, которые ранее прошли проверку на БМД-4М и БМП-3.

- Кроме того, удалось достичь повышения командной управляемости, в обновленной машине установлен программно-технический комплекс для работы в составе автоматизированной системы управления тактического звена. Боевая мощь усилена за счет новой цифровой системы управления огнем. Аналогов "Спрут-СДМ1" в мире не существует, и потому она обладает высоким экспортным потенциалом, - сказал Артяков.

По результатам госиспытаний на новый танк утвердят конструкторскую документацию с присвоением литеры "О1". Это позволит начать его серийный выпуск.

"Спрут-СДМ1" представляет собой боевую бронированную гусеничную плавающую машину с артиллерийско-ракетным комплексом вооружения калибра 125 миллиметров, которая без дозаправки может совершать марши на расстояния до 500 километров. Танк может воевать в горах, жарком тропическом климате, может преодолевать водные преграды при волнении до трех баллов и при этом одновременно стрелять на плаву. Также у него имеются снегоболотоходные гусеницы. По огневой мощи он не уступает танкам Т-80, Т-90 и может вести боевые действия против высокобронированной техники.