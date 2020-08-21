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21.08.2020 17:20
Рубрика: Происшествия

В Оренбурге подростки потушили Вечный огонь

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)

В Оренбурге правоохранительные органы начали проверку по факту осквернения Вечного огня: пламя на мемориале Победы потушили трое подростков.

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ЧП было зафиксировано камерами видеонаблюдения. На кадрах, опубликованных в местных СМИ и социальных сетях, видно, как трое подростков заливают Вечный огонь водой из бутылки, а потом уезжают на велосипедах.

На резонансный инцидент отреагировали Следственный комитет и прокуратура региона.

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По информации СУ СК РФ по Оренбургской области, глава ведомства Вячеслав Зудерман поручил "тщательно выяснить все обстоятельства вопиющего факта осквернения места исторической памяти, незамедлительно принять исчерпывающие меры к установлению личностей, изображенных на видеозаписи, а также даче правовой оценке действиям каждого участника инцидента".

А в рамках прокурорской проверки будет дана оценка работе органов профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних, школ, где обучаются дети, а также исполнению родителями обязанностей по их воспитанию.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область

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