В Оренбурге подростки потушили Вечный огонь

В Оренбурге правоохранительные органы начали проверку по факту осквернения Вечного огня: пламя на мемориале Победы потушили трое подростков.

ЧП было зафиксировано камерами видеонаблюдения. На кадрах, опубликованных в местных СМИ и социальных сетях, видно, как трое подростков заливают Вечный огонь водой из бутылки, а потом уезжают на велосипедах.

На резонансный инцидент отреагировали Следственный комитет и прокуратура региона.

По информации СУ СК РФ по Оренбургской области, глава ведомства Вячеслав Зудерман поручил "тщательно выяснить все обстоятельства вопиющего факта осквернения места исторической памяти, незамедлительно принять исчерпывающие меры к установлению личностей, изображенных на видеозаписи, а также даче правовой оценке действиям каждого участника инцидента".

А в рамках прокурорской проверки будет дана оценка работе органов профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних, школ, где обучаются дети, а также исполнению родителями обязанностей по их воспитанию.