Видео: В Нижнем Новгороде задержали подозреваемого в финансировании ИГ

В Нижнем Новгороде задержали группу граждан Таджикистана. Ее лидера подозревают в финансировании запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство".

Как сообщает пресс-служба управления ФСБ России по области, сотрудники ведомства выяснили, что мужчина придерживался радикальных религиозных взглядов и не раз переводил деньги членам террористических организаций в Афганистане.

По факту происшествия возбудили уголовное дело по статье 205.1 УК России "Содействие террористической деятельности". Сейчас мужчина заключен под стражу.