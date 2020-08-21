Убийцы журналиста из Красноярского края отправлены в камеру

Пойманы и отправлены в камеру убийцы журналиста Дмитрия Попкова из Красноярского края. Преступление произошло три года назад в Минусинске. Но раскрыть его смогли лишь сейчас. Вот что рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

По ее словам, в центральном аппарате расследуется уголовное дело об убийстве в Минусинске Красноярского края главного редактора общественно-политической газеты "ТОН-М" Дмитрия Попкова. Это особо тяжкое преступление длительное время оставалось нераскрытым и по результатам личного приема родственников погибшего в соответствии с поручением Председателя СК России было передано в центральный аппарат ведомства. В результате проведенной кропотливой работы следователей совместно с управлением уголовного розыска ГУ МВД России по Красноярскому краю получены доказательства причастности Николая Горюнова и Виктора Шестакова к совершению указанного убийства.

Петренко рассказала, что в мае 2017 года Николай Горюнов, "испытывая неприязненное отношение" к Попкову, размещавшему в газете критические публикации в его адрес, организовал его убийство. Позвал на помощь своего знакомого Виктора Шестакова и дал ему самодельное оружие с установленным на нем прибором для бесшумной стрельбы. Убили журналиста у него дома 24 мая 2017 года. Следственным комитетом Горюнову уже предъявлено обвинение в организации убийства, Шестакову - в убийстве. Оба находятся под стражей.