Сибиряки стали больше звонить по таксофонам

"Ростелеком" в Сибири зафиксировал значительный рост количества и продолжительности вызовов с таксофонов универсальной услуги связи (УУС). По итогам первых шести месяцев 2020 года общий трафик вырос в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и уже превысил показатели всего 2019 года.

Сибиряки стали гораздо чаще звонить по межгороду: в среднем по регионам количество вызовов по этому направлению увеличилось сразу в 24 раза. Внутризоновые соединения стали популярнее в 12 раз, а местные соединения прибавили 19 процентов.

"Такой серьезный прирост вызовов с таксофонов прежде всего объясняется тем, что в прошлом году компания "Ростелеком" сначала отменила плату за звонки на стационарные телефоны по стране, а потом и на мобильные номера российских операторов связи. Кроме того, в этом году сыграла роль и пандемия, из-за которой жители отдаленных сел и деревень использовали старый проверенный способ связи с родственниками и друзьями в соседних районах или в других городах", - отметил Николай Зенин, вице-президент - директор макрорегионального филиала "Сибирь" ПАО "Ростелеком".

Активнее всего в первом полугодии 2020 года таксофонами пользовались в Республике Хакасия: там количество звонков увеличилось сразу на 502 процента по сравнению с этим же периодом в 2019 году. В Забайкалье рост составил 326 процентов, в Красноярском крае - 318 процентов. При этом незначительный прирост звонков отмечен в Республике Бурятия и в Иркутской области: в этих регионах звонить стали чаще на 158 процентов. В Новосибирской области общий трафик телефонных соединений с таксофонов за указанное время вырос в 2,1 раза.

Найти таксофон, откуда или куда можно бесплатно позвонить, можно на сайте rt.ru в разделе "Универсальные услуги связи". "Ростелеком" в России обеспечивает работу 148 тысяч таксофонов УУС. Они установлены в 131 тысяче населенных пунктов страны, из них 80 процентов - это поселки, села, деревни, станицы и аулы с населением менее 500 человек.

В целом по Сибири "Ростелеком" обслуживает 12373 таксофона, больше всего их установлено в Алтайском крае - 1925 штук, меньше всего - в Республике Тыва, там работает 137 таксофонов, а также в Республике Алтай, где действуют 276 аппаратов. В Новосибирской области функционирует 1 555 таксофонов.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"