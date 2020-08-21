Археологи нашли в Ленобласти средневековую братскую могилу

Во Всеволожском районе Ленинградской области, рядом с деревней Колясово, археологи обнаружили средневековое захоронение, которое поначалу приняли за братскую могилу времен Великой Отечественной войны.

Об этом сообщили в пресс-службе Санкт-Петербургского государственного университета. Сотрудники лаборатории археологии, исторической социологии и культурного наследия и кафедры археологии СПбГУ уже начали исследование находки.

Жители деревни нашли человеческие кости на этом месте еще в начале 2000-х годов. Они решили, что это останки бойцов, погибших во время войны, и заявили о необходимости обследовать территорию. Местная администрация обратилась для этого к поисковому отряду "Группа "Безымянная".

Поисковики, прибыв на место, обнаружили девять скелетов молодых мужчин. Вместе с ними были найдены сопровождающие погребение предметы - железные кованые ножи, которые первоначально вписывались в "военную" версию.

Оказалось, что это лишь верхний слой захоронения, и в реальности останков здесь гораздо больше. Кроме того, ножи оказались очень необычными. Общим для них стало отсутствие характерных для XX века латунных колец, скрепляющих деревянную ручку, что могло свидетельствовать о значительно более ранней датировке захоронения.

- Захоронение произведено в несколько слоев, об этом говорят результаты обследования территории щупом и расчистки, - сообщил руководитель поискового отряда Герман Сакс. - Между слоями идет прослойка достаточно плотного грунта. Это означает, что останки хоронили не единовременно, а в несколько этапов, с большой разницей во времени. Однако в период Великой Отечественной войны покойных хоронили иначе - их складывали одного на другого в несколько слоев.

- Предметы, которые были найдены поисковым отрядом, имеют характерный облик для периода позднего Средневековья и раннего Нового времени, - считает научный сотрудник лаборатории археологии СПбГУ Кирилл Шмелев. - В ближайшее время сотрудники кафедры археологии и лаборатории археологии СПбГУ обследуют этот археологический памятник и определят его границы. По всей видимости, останки могли принадлежать местным крестьянам. На это указывает то, что рядом с некоторыми костяками обнаружены традиционные ножи, это один из характерных элементов костюма финноязычного населения региона. Думаю, что скоро мы узнаем о них гораздо больше.