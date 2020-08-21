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21.08.2020,  
10:16
Текст:  Антон Валагин

На "Армии-2020" представят дрона-конкурента "Охотника"

Фото: Александр Мельников/РИА Новости Фото: Александр Мельников/РИА Новости
Фото: Александр Мельников/РИА Новости

В авиационном кластере военно-технического форума "Армия-2020" будет представлена разработка группы "Кронштадт", скоростной ударный беспилотник "Гром".

Фото: YouTube
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Из опубликованных на сайте форума материалов следует, что аппарат предназначен для работы ведомым в передовом атакующем эшелоне, обнаружения и нейтрализации ПВО противника, поражения управляемым высокоточным оружием наземных и морских целей в тактической и оперативно-тактической глубине, ведения разведки.

Размах крыла "Грома" 10, высота 3,8, длина 13,8 метра. Взлетная масса семь тонн, масса боевой нагрузки две тонны. Другие характеристики беспилотника не сообщаются. Также неизвестно, в каком виде он будет представлен на форуме.

Таким образом у созданного ПАО "Сухой" тяжелого дрона С-70 "Охотник"появился конкурент в классе беспилотных ведомых. Основное назначение С-70 - сопровождать истребитель пятого поколения Су-57 и выполнять указанные выше задачи по его команде. При этом "Гром" уступает "Охотнику" по массогабаритным характеристикам.

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