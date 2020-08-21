В Ленинградской области в ДТП погибли три человека

В Ленинградской области водитель Сhevrolet Lanos и два его пассажира погибли, столкнувшись с пассажирским автобусом, который следовал по маршруту 301. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Трагедия произошла 20 августа около 23 часов в Ломоносовском районе, на 7 километре автоподъезда к Красносельскому району. Личности погибших устанавливаются. Водитель автобуса не пострадал. По факту ДТП проводится проверка.

За минувшие полгода в Петербурге и Ленинградской области стало меньше количество автоаварий, но увеличилось число погибших. В Петербурге за этот период зарегистрировано 50616 ДТП, в которых погибло 103 человека, при этом за первое полугодие 2019 года количество погибших составило 83 человека.

В Ленинградской области c января по июнь 2020 года произошло 12406 автоаварий, в которых погибли 174 человека. За аналогичный период минувшего года жертвами ДТП в регионе стали 146 человек.