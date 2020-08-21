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21.08.2020,  
09:51
Текст:  Яна Шамаева

Американский танк покажут на "Армии-2020"

Фото: AndyBR12/Wikimedia.org Фото: AndyBR12/Wikimedia.org
Фото: AndyBR12/Wikimedia.org

Бронетехнику стран антигитлеровской коалиции впервые покажут на международном военно-техническом форуме "Армия-2020" в Екатеринбурге. В их числе будет легендарный советский танк Т-34, самый массовый в своем классе американский танк М3 "Стюарт" и средний пехотный британский танк "Матильда".

Фото: Alex omen/Wikimedia.org
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Как сообщили в пресс-службе Центрального военного округа, кроме того, гости смогут увидеть советские самоходные артиллерийские установки СУ-5-2 и СУ-76М, реактивные системы залпового огня БМ-8-24 и БМ-8-48, бронеавтомобиль БА-10М, внедорожник "Виллис-МВ". Всю эту технику представил для форума музей Уральской горно-металлургической компании.

Также можно будет посмотреть на зенитную прожекторную станцию на базе ЗиС-5 и 76-миллиметровую дивизионную противотанковую пушку ЗиС-3. Их для "Армии-2020" предоставил военно-патриотический парк "Патриот" в Верхней Пышме Свердловской области.

Также в рамках форума будет организована выставка из более чем 150 современных образцов техники, которая стоит на вооружении Центрального военного округа. В Екатеринбурге форум пройдет с 27 по 29 августа на полигоне Свердловский.

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