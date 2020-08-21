На форуме переводчиков пройдет "битва" специализированных IT-платформ

На главной для территории России и стран СНГ отраслевой конференции Translation Forum Russia 2020 пройдет "битва" специализированных IT-платформ, разработанных для удаленного устного перевода.

Как рассказали организаторы форума, такие платформы стали появились до пандемии COVID-19. Однако острый интерес к ним вызвали именно эпидемиологические ограничения. Значительное количество международных мероприятий, на которых требовался устный перевод, по большой части были отменены, а некоторые прошли в онлайн-режиме и, как правило, без переводчиков. Сокращение числа форумных и выставочных, деловых, культурных и прочих мероприятий с участием представителями разных стран болезненно отразился на экономике отрасли. К тому же она не была включена в перечень сфер деятельности, наиболее сильно пострадавших от пандемии.

Как рассказала организатор форума, руководитель "Бизнес-бюро Ассоциации переводчиков" Елена Кислова, коллеги, специализирующиеся на устном переводе, заинтересованы в том, чтобы отрасль располагала качественными IT-платформами, программным продуктом для оказания языковых услуг в удаленном режиме. На форуме участники познакомятся с такими разработками, оценят их возможности и удобство использования.

В целом, оценила Елена Кислова, ситуация для переводчиков сегодня сложная: доходы сократились, многие фрилансеры остались без работы. Представители отрасли держатся на плаву благодаря письменной работе: переводу различной технических материалов, всевозможных регламентов, маркетинговых и научных исследований, документации о медицинских препаратах и так далее.

Согласно информации международных экспертов, мировой рынок переводов постепенно восстанавливается после падения, связанного с COVID-19, и показывает потенциал к росту. В прошлом году мировой объем рынка языковых услуг оценивался в 53,5 миллиарда долларов. 70 миллиардов долларов - ожидаемый рост к 2023 году. В России по итогам 2019 года рынок оценивался чуть больше, чем в 300 миллионов долларов. На нем действуют 2 200 переводческих организаций и 6 тысяч индивидуальных предпринимателей.

Кстати

Translation Forum Russia в этом году должен был пройти в Казани. Эпидемиологическая ситуация скорректировала планы организаторов: форум состоится в онлайн-формате.