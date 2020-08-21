В Челябинске автомобиль упал в вырытую коммунальщиками траншею

В Челябинске выясняют обстоятельства ночного ДТП, в котором пострадал водитель Mazda Capella. По неустановленным пока причинам иномарка въехала в траншею, выкопанную коммунальщиками для ремонта теплотрассы, сообщили в пятницу в городской ГИБДД.

- Инцидент произошел вчера в 23.50 на ул. Героев Танкограда, 42,- сообщили в пресс-службе госавтоинспекции. - 32-летний водитель Mazda Capella совершил наезд на препятствие и съехал в траншею. В результате происшествия мужчина получил телесные повреждения и был госпитализирован с травмой головы.

Ранее челябинские власти сообщили, что с 14 августа в районе дома № 42 по улице Героев Танкограда из-за ремонта будет ограничено движение и попросили водителей заранее планировать свой маршрут, выбирая пути объезда.