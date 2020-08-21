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21.08.2020 14:40
Рубрика: Происшествия

В Челябинске автомобиль упал в вырытую коммунальщиками траншею

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)
Фото: Пресс-служба ГИБДД Челябинска Фото: Пресс-служба ГИБДД Челябинска
Фото: Пресс-служба ГИБДД Челябинска

В Челябинске выясняют обстоятельства ночного ДТП, в котором пострадал водитель Mazda Capella. По неустановленным пока причинам иномарка въехала в траншею, выкопанную коммунальщиками для ремонта теплотрассы, сообщили в пятницу в городской ГИБДД.

Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
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- Инцидент произошел вчера в 23.50 на ул. Героев Танкограда, 42,- сообщили в пресс-службе госавтоинспекции. - 32-летний водитель Mazda Capella совершил наезд на препятствие и съехал в траншею. В результате происшествия мужчина получил телесные повреждения и был госпитализирован с травмой головы.

Ранее челябинские власти сообщили, что с 14 августа в районе дома № 42 по улице Героев Танкограда из-за ремонта будет ограничено движение и попросили водителей заранее планировать свой маршрут, выбирая пути объезда.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск

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