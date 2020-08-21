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21.08.2020,  
10:54
Текст:  Алексей Иванов

Россия вынудила США приступить к созданию нового истребителя

Фото: U.S. Marine corps / Stormy Mendez Фото: U.S. Marine corps / Stormy Mendez
Фото: U.S. Marine corps / Stormy Mendez

ВМС США приступили к разработке нового палубного истребителя - впервые почти за 20 лет и заметно раньше первоначального плана. Во многом это связано с появлением все более современных ракет на вооружении России и Китая, из-за чего американские авианосцы не могут чувствовать себя в безопасности, пишет USNI News.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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Глава отдела закупок ВМС Джеймс Гертс сообщил журналистам, что уже создан программный офис для инициативы Next Generation Air Dominance (NGAD) - так пока называется программа создания нового боевого самолета. Сейчас палубная авиация США представлена в основном истребителями-бомбардировщиками Boeing F/A-18 в различных модификациях. Ожидается, что их начнут выводить из строя в 2030-х, на те же годы планировалась и разработка нового истребителя. Однако потенциальные угрозы со стороны России и Китая в Индо-Тихоокеанском регионе заставили Пентагон пересмотреть планы.

Официально информации о NGAD пока не много. Военное руководство США, вероятно, намерено создать истребитель (речь идет о машине шестого поколения), который унаследует многие из возможностей F-35C Lightning II, но на более современном уровне, а также будет обладать большим радиусом действия (свыше 1000 морских миль вместо 700 у F-35C), полагает Брайан Кларк, военно-морской аналитик и старший научный сотрудник Hudson Institute.

На данный момент речь идет об абсолютно новом самолете, а не о глубокой модернизации на базе имеющихся моделей, что выглядит довольно странно, учитывая серьезные бюджетные ограничения ВМС США.

- Идея просто продолжать строить новые самолеты с большей дальностью действия, чтобы попытаться преодолеть способность Китая, Ирана или России стрелять ракетами большой дальности по авианосцу, это проигрышная игра, потому что ракеты стоят дешевле, - считает Кларк. По его мнению, выправить ситуацию можно было бы за счет сочетания истребителей с беспилотными системами.

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