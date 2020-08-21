Указ губернатора Сахалинской области от 20 августа 2020 года № 85 "О внесении изменений в указ Губернатора Сахалинской области от 12.05.2020 № 43 "Об ограничении въезда граждан на территорию Сахалинской области"

Постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Сахалинской области от 12.05.2020 № 43 "Об ограничении въезда граждан на территорию Сахалинской области" с учетом изменений, внесенных указами Губернатора Сахалинской области от 15.05.2020 № 45, от 20.05.2020 № 49, от 28.05.2020 № 55, от 05.06.2020 № 59, от 03.07.2020 № 71, от 08.07.2020 № 76, от 21.07.2020 № 78, от 18.08.2020 № 84, следующие изменения:

1.1. Пункт 2 дополнить подпунктом 8) следующего содержания:

"8) участников, экспертов и организаторов Всероссийского молодежного патриотического слета "Остроуа".".

1.2. Пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания:

"- въезд на территорию Сахалинской области граждан, указанных в подпункте 8) пункта 2 настоящего указа, допускается при предъявлении приглашения на въезд, оформленного агентством по делам молодежи Сахалинской области, а также сведений о проведенных не ранее чем за 3 (три) дня до прибытия на территорию Сахалинской области лабораторных исследованиях на COVID-19.".

2. Опубликовать настоящий указ в газете "Губернские ведомости", на официальном сайте Губернатора и Правительства Сахалинской области, на "Официальном интернет-портале правовой информации".

3. Настоящий указ вступает в силу со дня официального опубликования.

Губернатор Сахалинской области В.И.Лимаренко







