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21 августа 2020 г.

Указ губернатора Сахалинской области от 21 августа 2020 года № 86 "О внесении изменений в указ Губернатора Сахалинской области от 18.03.2020 № 16 "О введении в Сахалинской области режима повышенной готовности для органов управления, сил и средств Сахалинской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCov) на территории Сахалинской области"

Постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Сахалинской области от 18.03.2020 № 16 "О введении в Сахалинской области режима повышенной готовности для органов управления, сил и средств Сахалинской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCov) на территории Сахалинской области" с учетом изменений, внесенных указами Губернатора Сахалинской области от 24.03.2020 № 17, от 27.03.2020 № 18, от 31.03.2020 № 19, от 03.04.2020 № 22, от 06.04.2020 № 23, от 10.04.2020 № 25, от 14.04.2020 № 26, от 16.04.2020 № 27, от 21.04.2020 № 31, от 24.04.2020 № 32, от 29.04.2020 № 34, от 05.05.2020 № 38, от 08.05.2020 № 41, от 08.05.2020 № 42, от 18.05.2020 № 47, от 20.05.2020 № 48, от 22.05.2020 № 53, от 25.05.2020 № 54, от 05.06.2020 № 58, от 09.06.2020 № 61, от 19.06.2020 № 63, от 26.06.2020 № 69, от 02.07.2020 № 70, от 17.07.2020 № 77, от 23.07.2020 № 79, от 30.07.2020 № 81, следующие изменения:

1.1. В подпункте 3.1 слова и цифры "по 24 августа 2020 года" заменить словами и цифрами "по 21 сентября 2020 года".

1.2. В подпункте 3.2 слова и цифры "по 24 августа 2020 года" заменить словами и цифрами "по 21 сентября 2020 года".

1.3. Подпункт 8.3 после слов и цифр "20 августа 2020 года" дополнить словами и цифрами ", с 21 августа 2020 года по 03 сентября 2020 года, с 04 сентября 2020 года по 17 сентября 2020 года".

2. Опубликовать настоящий указ в газете "Губернские ведомости", на официальном сайте Губернатора и Правительства Сахалинской области, на "Официальном интернет-портале правовой информации".

3. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Сахалинской области В.И.Лимаренко



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