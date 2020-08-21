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21.08.2020 09:20

Санкции в отношении "Хуавэй" могут ударить по самим США

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США включают в "черный список" 38 дочерних компаний корпорации "Хуавэй" в 21 стране мира. Это решение перекрывает поставки американских микропроцессоров для крупнейшего в КНР производителя смартфонов, передает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Пекине считают, что американская политика подрывает глобальные производственные цепочки и может нанести удар по самим США, изолировав их от глобального технологического взаимодействия. "Ограничения правительством США коммерческих продаж микросхем нанесет серьезный ущерб американской полупроводниковой индустрии. Это подорвет уверенность транснациональных предприятий в приверженности США концепции "свободного рынка", - отметил президент Американской ассоциации производителей полупроводников Джон Нойфер.

Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
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Во время недавнего турне по странам Центральной и Восточной Европы Майк Помпео неоднократно разбрасывался обвинениями в адрес китайских предприятий, занимающихся развитием сетей пятого поколения 5G. Он постарался заручиться поддержкой европейских партнеров, однако этого не произошло. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш отверг предложение об исключении корпорации "Хуавэй" из списка потенциальных партнеров сотрудничества в развитии сетей 5G. Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг заявил, что Австрия в своей политике исходит из интересов создания надежной информационной системы, ограничения на деятельность отдельных компаний в эту политику не входит. Словенская газета "Вечер", комментируя выпады Помпео, напомнила о материалах Эдварда Сноудена относительно незаконной прослушки и мониторинга граждан в США.

Множество фактов свидетельствует о том, что сами США являются "пионером" в шпионаже за своими гражданами и правительствами других стран, в том числе и их союзников, предприятий и частных лиц. Ряд предприятий США, в том числе Cisco и Apple, уже открыто признали, что в их системах безопасности существуют лазейки, которыми могут воспользоваться американские спецслужбы. А вот корпорация "Хуавэй" с 3 млрд клиентов по всему миру до сих пор не была замешана ни в одном инциденте в области сетевой безопасности, не была уличена в прослушках, мониторинге и контроле.

Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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