В Пекине считают, что американская политика подрывает глобальные производственные цепочки и может нанести удар по самим США, изолировав их от глобального технологического взаимодействия. "Ограничения правительством США коммерческих продаж микросхем нанесет серьезный ущерб американской полупроводниковой индустрии. Это подорвет уверенность транснациональных предприятий в приверженности США концепции "свободного рынка", - отметил президент Американской ассоциации производителей полупроводников Джон Нойфер.

Во время недавнего турне по странам Центральной и Восточной Европы Майк Помпео неоднократно разбрасывался обвинениями в адрес китайских предприятий, занимающихся развитием сетей пятого поколения 5G. Он постарался заручиться поддержкой европейских партнеров, однако этого не произошло. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш отверг предложение об исключении корпорации "Хуавэй" из списка потенциальных партнеров сотрудничества в развитии сетей 5G. Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг заявил, что Австрия в своей политике исходит из интересов создания надежной информационной системы, ограничения на деятельность отдельных компаний в эту политику не входит. Словенская газета "Вечер", комментируя выпады Помпео, напомнила о материалах Эдварда Сноудена относительно незаконной прослушки и мониторинга граждан в США.

Множество фактов свидетельствует о том, что сами США являются "пионером" в шпионаже за своими гражданами и правительствами других стран, в том числе и их союзников, предприятий и частных лиц. Ряд предприятий США, в том числе Cisco и Apple, уже открыто признали, что в их системах безопасности существуют лазейки, которыми могут воспользоваться американские спецслужбы. А вот корпорация "Хуавэй" с 3 млрд клиентов по всему миру до сих пор не была замешана ни в одном инциденте в области сетевой безопасности, не была уличена в прослушках, мониторинге и контроле.