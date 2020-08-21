Сериал "Убийства на Сандхамне" продлен на восьмой сезон

Мрачный норвежский детективный триллер "Убийства на Сандхамне" (Morden i Sandhamn), переживший уже семь сезонов, продлен на восьмой. Об этом сообщает издание Sydsvenskan.

Сериал основан на одноименной серии романов, написанных шведской писательницей Вивекой Стен, в прошлом - успешным юристом и сотрудником юридического отдела PostNord.

В новом сезоне, съемки которого уже начались, зрители снова встретятся с Норой (Александра Рапопорт), некогда обнаружившей первый труп в водах, омывающих острова Стокголмского архипелага, а также харизматичным офицером полиции Александром (Николай Клеве Брок), который со временем узнает, что природная идиллия на Сандхамне - лишь иллюзия.

Съемки восьмого сезона продолжатся до октября 2021 года, о дате премьеры станет известно позднее.