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Сериал "Убийства на Сандхамне" продлен на восьмой сезон

Новости
    21.08.2020, 15:30
Текст:   Юлия Авакова
Фото: youtube.com/ MHz Choice Фото: youtube.com/ MHz Choice
Фото: youtube.com/ MHz Choice

Мрачный норвежский детективный триллер "Убийства на Сандхамне" (Morden i Sandhamn), переживший уже семь сезонов, продлен на восьмой. Об этом сообщает издание Sydsvenskan.

Фото: youtube.com/ Netflix
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Сериал основан на одноименной серии романов, написанных шведской писательницей Вивекой Стен, в прошлом - успешным юристом и сотрудником юридического отдела PostNord.

В новом сезоне, съемки которого уже начались, зрители снова встретятся с Норой (Александра Рапопорт), некогда обнаружившей первый труп в водах, омывающих острова Стокголмского архипелага, а также харизматичным офицером полиции Александром (Николай Клеве Брок), который со временем узнает, что природная идиллия на Сандхамне - лишь иллюзия.

Съемки восьмого сезона продолжатся до октября 2021 года, о дате премьеры станет известно позднее.

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