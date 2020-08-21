У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

В Россию пришли новые и дорогие Samsung Galaxy Note20. Брать или подождать?

Текст:   Антон Благовещенский
21.08.2020,  
14:58
Фото: Samsung Фото: Samsung
Фото: Samsung

Официальные партнеры Samsung и интернет-магазин компании начали продажи в России флагманских смартфоновGalaxy Note20 и Galaxy Note20 Ultra.

Фото: Samsung

Базовая версия Samsung Galaxy Note20 доступна с 256 Гб постоянной памяти по цене 79990 рублей, версия Ultra с 256 Гб памяти стоит 99990 рублей, с 512 Гб - 119990 рублей.

В ходе приема предварительных заказов лидером стала модель Ultra, на которую пришлось 83 процента заявок, а обычную модель Galaxy Note20 выбрали 17 процентов покупателей, говорится в сообщении ритейлера "Связной".

Модель Galaxy Note20 оснащается экраном с диагональю 6,7 дюйма, а Ultra имеет 6,9-дюймовый экран. Есть различия и в камерах - например, младшая модель поддерживает 30-кратный гибридный зум, а старшая - 50-кратный.

Популярные в России смартфоны Xiaomi не получат Android 11

Многим цены на новинки могут показаться завышенными. Поэтому тем, кто хочет сэкономить, можно обратить внимание на линейку S20 или даже Note10 - цены на ту и на другую заметно снижаются. А флагманы Note20 подешевеют только через несколько месяцев - скорее всего, это произойдет ближе к новогодним праздникам, когда во всем мире начинаются распродажи.

смартфоны
Фото: Epic Games Store
В Epic Games Store бесплатно раздают две игры 20.08.2020
Как не дать приложениям украсть данные со смартфона. Три простых совета 19.08.2020
Samsung
Фото: Скриншот YouTube
Вышел официальный российский ролик про PS5 20.08.2020
Дешевые смартфоны Samsung получат три обновления Android вместо двух. Список моделей 14.08.2020
В Россию пришел новый дешевый смартфон Samsung. У него есть большой минус 10.08.2020