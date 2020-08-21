Постановление правительства Вологодской области от 18 августа 2020 года № 993 "О внесении изменений в постановление Правительства области от 16 марта 2020 года № 229"

Правительство области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства области от 16 марта 2020 года № 229 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Вологодской области" следующие изменения:
1.1. Подпункт 15.1 пункта 15 признать утратившим силу.
1.2. Абзац четвертый пункта 18 признать утратившим силу.
1.3. В абзаце четвертом пункта 19 слова "предоставление дополнительного образования," исключить.
1.4. В пункте 21:
подпункт 21.1 изложить в следующей редакции:
"21.1 ввести ограничительные (карантинные) мероприятия в организациях социального обслуживания области с круглосуточным пребыванием граждан (за исключением центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних, отделения приема, диагностики и социальной реабилитации БУ СО ВО "Комплексный центр социального обслуживания населения Сямженского района"), в том числе организовать введение режима самоизоляции работников, непосредственно обеспечивающих круглосуточное пребывание граждан, по месту нахождения организации в свободное от выполнения трудовой функции время.
В центрах помощи детям, оставшимся без попечения родителей, социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних, отделении приема, диагностики и социальной реабилитации БУ СО ВО "Комплексный центр социального обслуживания населения Сямженского района" допуск вновь поступающих в организацию детей обеспечить после прохождения ими необходимой временной изоляции (обсервации) на срок 14 дней со дня поступления в организацию;";
абзац второй пункта 21.2 дополнить словами ", в том числе путем организации индивидуальной работы с получателями социальных услуг по предварительной записи";
1.5. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор области О.А.Кувшинников
Приложение к постановлению Правительства области от 18.08.2020 № 993
"Приложение к постановлению Правительства области от 16.03.2020 № 229
Перечень видов экономической деятельности в соответствии с кодами Общероссийского классификатора ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2)
Наименование ОКВЭД / Коды ОКВЭД (с включением группировок по детализации ВЭД)
Культура, организация досуга и развлечений
Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений 90
Деятельность в области демонстрации кинофильмов 59.14
Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт
Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений 93
Деятельность санаторно-курортных организаций 86.90.4
Деятельность по организации конференций и выставок
Деятельность по организации конференций и выставок 82.3"
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