Постановление правительства Вологодской области от 18 августа 2020 года № 993 "О внесении изменений в постановление Правительства области от 16 марта 2020 года № 229"

Правительство области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства области от 16 марта 2020 года № 229 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Вологодской области" следующие изменения:

1.1. Подпункт 15.1 пункта 15 признать утратившим силу.

1.2. Абзац четвертый пункта 18 признать утратившим силу.

1.3. В абзаце четвертом пункта 19 слова "предоставление дополнительного образования," исключить.

1.4. В пункте 21:

подпункт 21.1 изложить в следующей редакции:

"21.1 ввести ограничительные (карантинные) мероприятия в организациях социального обслуживания области с круглосуточным пребыванием граждан (за исключением центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних, отделения приема, диагностики и социальной реабилитации БУ СО ВО "Комплексный центр социального обслуживания населения Сямженского района"), в том числе организовать введение режима самоизоляции работников, непосредственно обеспечивающих круглосуточное пребывание граждан, по месту нахождения организации в свободное от выполнения трудовой функции время.

В центрах помощи детям, оставшимся без попечения родителей, социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних, отделении приема, диагностики и социальной реабилитации БУ СО ВО "Комплексный центр социального обслуживания населения Сямженского района" допуск вновь поступающих в организацию детей обеспечить после прохождения ими необходимой временной изоляции (обсервации) на срок 14 дней со дня поступления в организацию;";

абзац второй пункта 21.2 дополнить словами ", в том числе путем организации индивидуальной работы с получателями социальных услуг по предварительной записи";

1.5. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области О.А.Кувшинников





Приложение к постановлению Правительства области от 18.08.2020 № 993

"Приложение к постановлению Правительства области от 16.03.2020 № 229

Перечень видов экономической деятельности в соответствии с кодами Общероссийского классификатора ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2)

Наименование ОКВЭД / Коды ОКВЭД (с включением группировок по детализации ВЭД)

Культура, организация досуга и развлечений

Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений 90

Деятельность в области демонстрации кинофильмов 59.14

Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт

Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений 93

Деятельность санаторно-курортных организаций 86.90.4

Деятельность по организации конференций и выставок

Деятельность по организации конференций и выставок 82.3"







