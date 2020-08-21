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Вышли трейлеры комедии Гоши Куценко про московские пробки "Парадоксы"

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    21.08.2020, 14:26
Текст:   Юля Соколова
Фото: youtube.com/ СБ ФИЛЬМ Фото: youtube.com/ СБ ФИЛЬМ
Фото: youtube.com/ СБ ФИЛЬМ

На YouTube опубликованы трейлеры (18+) комедийного киноальманаха "Парадоксы", большая часть действий сегментов которого разворачивается в былинных московских пробках.
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"Столичные пробки и замена плитки на тротуарах, съемки отечественного кино и абсурдные ситуации с артистами, истории из жизни соседей и их собак", - информирует синопсис.

Главные звезды - Любовь Толкалина, Александр Семчев, Федор Добронравов и Гоша Куценко. Который также выступил сорежиссером и сосценаристом проекта.

В других ролях: Александр Борисов, Александр Андриенко, Анатолий Руденко, Александр Ронис, Ксения Радченко, Андрей Носков.

В кино - с 15 октября.

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