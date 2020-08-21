Вышли трейлеры комедии Гоши Куценко про московские пробки "Парадоксы"

На YouTube опубликованы трейлеры (18+) комедийного киноальманаха "Парадоксы", большая часть действий сегментов которого разворачивается в былинных московских пробках.

"Столичные пробки и замена плитки на тротуарах, съемки отечественного кино и абсурдные ситуации с артистами, истории из жизни соседей и их собак", - информирует синопсис.

Главные звезды - Любовь Толкалина, Александр Семчев, Федор Добронравов и Гоша Куценко. Который также выступил сорежиссером и сосценаристом проекта.

В других ролях: Александр Борисов, Александр Андриенко, Анатолий Руденко, Александр Ронис, Ксения Радченко, Андрей Носков.

В кино - с 15 октября.