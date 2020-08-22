Назван напиток, предотвращающий развитие рака печени

Австралийские исследователи заявили, что употребление двух кружек кофе в день значительно снизило бы смертность от рака печени.

- Последние исследования показали, что употребление кофе дает достаточно много преимуществ для здоровья при регулярном употреблении. Одно из них - это снижение риска развития рака печени. Так, две-три чашки кофе в день снижают риск развития болезни на 38%, а риск смерти от недуга - на 46%. Если речь идет о четырех кружках хорошего кофе в сутки, то последний показатель увеличивается на 25%, - отметили специалисты.

Сообщается, что исследователи использовали данные за 2016 год, в котором более миллиона человек умерли от рака печени.

- Сформированная в рамках работы модель показала, что если бы все люди в мире выпивали две чашки кофе в день в 2016 году, то было бы зарегистрировано на 450 тысяч меньше смертей от рака печени, - уточнили ученые.