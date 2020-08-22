Новости

Спин-офф "Страшных сказок" с Дормер закрыли после первого сезона 19:00
Агата Муцениеце отказалась сниматься в сериале бывшего мужа 18:20
Умер экс-гитарист Red Hot Chili Peppers Джек Шерман 17:44
Вышел финальный трехминутный трейлер "Довода" Кристофера Нолана 17:07
Орландо Блум рассказал о сериале "Властелин колец" 21.08.2020

Никита Пресняков рассказал, как переболел коронавирусом

Новости
    22.08.2020, 18:44
Текст:   Олег Усков
Фото: Евгения Новоженина/ РИА Новости Фото: Евгения Новоженина/ РИА Новости
Фото: Евгения Новоженина/ РИА Новости

Российский музыкант и актер Никита Пресняков, сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова-мл. и, соответственно, внук примадонны отечественной эстрады, заразился COVID-19. О чем сообщил через социальные сети, опубликовав видео.

Фото: Валерий Левитин/ РИА Новости
Агата Муцениеце отказалась сниматься в сериале бывшего мужа

Артист отметил, что изначально не собирался записывать ролик, чтобы поклонники не подумали, что его болезнь - это "какой-то хайп". Но все же по совету друзей решил поделиться опытом. Заверив подписчиков, что проблема COVID-19 не выдумана и, к сожалению, абсолютно реальна.

По словам Никиты, где именно он мог подцепить заразу - неизвестно. Но долгое время ничего не предвещало, пока однажды вечером у музыканта перед сном вдруг начался резкий кашель - "ломанул, его много и он сильный". После чего не менее резко поднялась температура - примерно за час до 38. На что Пресняков сразу понял, что у него 100% коронавирус. Тем более что на следующий день температура поднялась уже до 39.

Артист вызвал специалистов и сдал тест, который через несколько дней подтвердил диагноз. Также диагноз подтвердился у всех друзей Преснякова, с которыми он отдыхал в тот злополучный вечер.

К настоящему моменту Никита, "как честный человек" отсидев карантин, уже почти выздоровел, но продолжает пить антибиотики. И призывает всех не расслабляться и проявлять сознательность и бдительность.

Новости

Готовится фильм о суперзлодее Сергее Кравинове из вселенной Marvel 21.08.2020
Вышел новый трейлер "Мулан" от Disney на русском языке 21.08.2020
Вышел трейлер этнохоррора от создателя "Пилы" "Моя смерть" 21.08.2020
Вышел русский трейлер "Ограбления в Лондоне" с "Джиором Мормонтом" 21.08.2020
⧣ видео
Фото: kinopoisk.ru
В Токио откроется парк по Гарри Поттеру, в Лондоне - шоу о Докторе Кто 21.08.2020
Новый клип BTS набрал сорок миллионов просмотров за пять часов 21.08.2020
В Москве кремировали певицу Валентину Легкоступову 20.08.2020
⧣ Россия
Фото: youtube.com/ СБ ФИЛЬМ
Вышли трейлеры комедии Гоши Куценко про московские пробки "Парадоксы" 21.08.2020
Хайруллина и Матвеев ушли из "Табакерки" 20.08.2020
Вышел тизер российской сказки "Конек-Горбунок" 20.08.2020
⧣ музыка
Фото: kinopoisk.ru
Бьорк сыграет славянскую ведьму в фильме режиссера "Маяка" 20.08.2020
29-летний певец Тави Пустиу погиб в ДТП, ведя прямой эфир в Instagram 20.08.2020
На 32-м году жизни умер DJ Spiccoli 20.08.2020