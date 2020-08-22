Никита Пресняков рассказал, как переболел коронавирусом

Российский музыкант и актер Никита Пресняков, сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова-мл. и, соответственно, внук примадонны отечественной эстрады, заразился COVID-19. О чем сообщил через социальные сети, опубликовав видео.

Артист отметил, что изначально не собирался записывать ролик, чтобы поклонники не подумали, что его болезнь - это "какой-то хайп". Но все же по совету друзей решил поделиться опытом. Заверив подписчиков, что проблема COVID-19 не выдумана и, к сожалению, абсолютно реальна.

По словам Никиты, где именно он мог подцепить заразу - неизвестно. Но долгое время ничего не предвещало, пока однажды вечером у музыканта перед сном вдруг начался резкий кашель - "ломанул, его много и он сильный". После чего не менее резко поднялась температура - примерно за час до 38. На что Пресняков сразу понял, что у него 100% коронавирус. Тем более что на следующий день температура поднялась уже до 39.

Артист вызвал специалистов и сдал тест, который через несколько дней подтвердил диагноз. Также диагноз подтвердился у всех друзей Преснякова, с которыми он отдыхал в тот злополучный вечер.

К настоящему моменту Никита, "как честный человек" отсидев карантин, уже почти выздоровел, но продолжает пить антибиотики. И призывает всех не расслабляться и проявлять сознательность и бдительность.