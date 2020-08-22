Опубликовано видео нокаута в поединке Немкова и Бейдера

В Сети появилось видео чемпионского поединка россиянина Вадима Немкова против экс-обладателя пояса в полутяжелом весе американца Райана Бейдера.

Этот поединок стал главным событием турнира Bellator, который прошел в США. Немков, являющийся учеником "Последнего императора" Федора Емельяненко, в этом поединке хотел отомстить за поражение учителя.

В январе 2019 года Бейдеру хватило всего 35 секунд, чтобы отправить Федора Емельяненко в нокаут. И в бое против Немкова он был фаворитом. Однако россиянин навязал ему свой стиль, заставил уйти в оборону, а во втором раунде после точного попадание хайкиком Немков почти минуту избивал своего оппонента, после чего рефери остановил бой.