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22.08.2020 16:40
Рубрика: Происшествия

В Башкирии начался пожар на кирпичном заводе

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

22 августа в Давлеканово на кирпичном заводе начался пожар, который уже охватил площадь около шести тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.

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По данным ведомства завод расположен на улице Рабочая. Пожару присвоили повышенный ранг. На место направлены силы и средства МЧС России и другие экстренные службы.

- Тушение проводится по нескольким направлениям. Пострадавших нет. Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по РБ, начальник регионального управления Марат Латыпов выехал на место, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.

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