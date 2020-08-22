В Башкирии начался пожар на кирпичном заводе

22 августа в Давлеканово на кирпичном заводе начался пожар, который уже охватил площадь около шести тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.

По данным ведомства завод расположен на улице Рабочая. Пожару присвоили повышенный ранг. На место направлены силы и средства МЧС России и другие экстренные службы.

- Тушение проводится по нескольким направлениям. Пострадавших нет. Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по РБ, начальник регионального управления Марат Латыпов выехал на место, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.