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22.08.2020 11:06
Рубрика: Происшествия

Возбуждено уголовное дело по факту падения учебного Л-39 на Кубани

Текст: Екатерина Ковалевская (Краснодарский край)

Военные следователи возбудили уголовное дело после падения учебного самолета Л-39, совершавшего тренировочный полет 13 августа.

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Напомним, самолет упал в Выселковском районе, на его борту находились два летчика. Они успели катапультироваться и не пострадали. Позже экипаж вышел на связь.

Л-39 практически полностью разрушился. Однако он упал в безлюдном месте, жертв и разрушений на земле удалось избежать.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на военную прокуратуру Южного военного округа, дело возбуждено по статье 351 УК РФ "Нарушение правил полета или подготовки к ним". Ведется расследование инцидента. Военная прокуратура проверяет исполнение должностными лицами учебной авиационной базы законодательства о безопасности полетов.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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