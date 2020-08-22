Возбуждено уголовное дело по факту падения учебного Л-39 на Кубани

Военные следователи возбудили уголовное дело после падения учебного самолета Л-39, совершавшего тренировочный полет 13 августа.

Напомним, самолет упал в Выселковском районе, на его борту находились два летчика. Они успели катапультироваться и не пострадали. Позже экипаж вышел на связь.

Л-39 практически полностью разрушился. Однако он упал в безлюдном месте, жертв и разрушений на земле удалось избежать.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на военную прокуратуру Южного военного округа, дело возбуждено по статье 351 УК РФ "Нарушение правил полета или подготовки к ним". Ведется расследование инцидента. Военная прокуратура проверяет исполнение должностными лицами учебной авиационной базы законодательства о безопасности полетов.