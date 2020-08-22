США вводят дополнительные ограничения на границе с Мексикой

США ужесточают правила для лиц, прибывающих из Мексики.

Чтобы ограничить распространение коронавируса теперь будут проводить больше проверок. Всем, кто собирается в Соединенные Штаты, рекомендовано сократить количество поездок, если они "не являются необходимыми". Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Таможенно-пограничную службу США.

Напомним, еще в марте глава Белого дома Дональд Трамп ввел дополнительные ограничения на границе с Мексикой и Канадой. Американцы, возвращающиеся из этих стран, должны пройти медицинский осмотр.