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Рубрика: В мире

США вводят дополнительные ограничения на границе с Мексикой

США ужесточают правила для лиц, прибывающих из Мексики.

Фото: REUTERS/Andrew Kelly
США не откроют границы с Мексикой и Канадой до 21 сентября

Чтобы ограничить распространение коронавируса теперь будут проводить больше проверок. Всем, кто собирается в Соединенные Штаты, рекомендовано сократить количество поездок, если они "не являются необходимыми". Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Таможенно-пограничную службу США.

Напомним, еще в марте глава Белого дома Дональд Трамп ввел дополнительные ограничения на границе с Мексикой и Канадой. Американцы, возвращающиеся из этих стран, должны пройти медицинский осмотр.

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