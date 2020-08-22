Тедеско вернется на тренерский мостик "Спартака" в матче с "Локомотивом"

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско вернется к руководству командой в матче против "Локомотива", который пройдет в воскресенье.

Об этом сообщил ТАСС глава департамента по коммуникациям красно-белых Антон Фетисов. Источник "РГ" в клубе подтвердил эту информацию.

Тедеско из-за ангины пропустил матчи против "Ахмата" и "Уфы", в которых красно-белые набрали четыре очка. В четвертом туре он должен вернуться на тренерский мостик. В двух предыдущих играх обязанности главного тренера выполнял ассистент Тедеско Андреас Хинкель.

"Спартак" и "Локомотив" состоится в 19:00 23 августа на стадионе "Спартака".